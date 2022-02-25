Мешканців багатоповерхівок у Києві просять перевірити наявність міток на дахах – КМДА

Жителів багатоповерхових будинків у Києві, які мають доступ до виходу на дах, терміново просять перевірити їх на наявність спеціальних нічних міток. Відповідні символи залишають підсобники Російської Федерації, які дають сигнал ворогу та містять потенційну небезпеку.

Київська міська державна адміністрація просить мешканців столиці присипати позначки землею або чимось накривати (наприклад, камінням землею або іншим).

Якщо ви побачили такі позначки на дорогах чи об’єктах інфраструктури – фіксуйте, замальовуйте мітки або присипайте землею, брудом, заливайте смолою.

Це система сигналів, яку використовують російсько-окупаційні війська для обстрілів, навіть вночі.

Не варто також чіпати підозрілі пакунки, ящики, сумки та валізи, які помітили на вулицях чи в інших місцях. За можливості потрібно обмежити доступ до таких знахідок, повідомити про них рятувальникам та поліцейським.

Будьте пильними та обов’язково повідомляйте про них Національній поліції за допомогою гарячої лінії 102 або іншим правоохоронним органам України.