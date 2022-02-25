Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Мешканців багатоповерхівок у Києві просять перевірити наявність міток на дахах – КМДА

Юля Захарченко редакторка стрічки
мітки військ РФ на дорогах

Жителів багатоповерхових будинків у Києві, які мають доступ до виходу на дах, терміново просять перевірити їх на наявність спеціальних нічних міток. Відповідні символи залишають підсобники Російської Федерації, які дають сигнал ворогу та містять потенційну небезпеку.

Київська міська державна адміністрація просить мешканців столиці присипати позначки землею або чимось накривати (наприклад, камінням землею або іншим).

Якщо ви побачили такі позначки на дорогах чи об’єктах інфраструктури – фіксуйте, замальовуйте мітки або присипайте землею, брудом, заливайте смолою.

Це система сигналів, яку використовують російсько-окупаційні війська для обстрілів, навіть вночі.

Не варто також чіпати підозрілі пакунки, ящики, сумки та валізи, які помітили на вулицях чи в інших місцях. За можливості потрібно обмежити доступ до таких знахідок, повідомити про них рятувальникам та поліцейським.

Будьте пильними та обов’язково повідомляйте про них Національній поліції за допомогою гарячої лінії 102 або іншим правоохоронним органам України.

Читайте
В Україні створили бот для повідомлень про виявлені мітки окупантів на дорогах

Джерело: КМДА

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка