Украинская киберполиция создала специальный бот, с помощью которого можно сообщать об обнаруженных метках, которые российские оккупанты оставляют на дорогах Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Теперь можно сфотографировать эти метки, и точки, где они зафиксированы, попадут в единую базу на Google Maps.
Как объяснили в Нацполиции, нужно сделать фото через бот и добавить геометку.
Кроме того, в бот можно будет передавать данные о перемещении врага, его технике и целеуказателях.
В полиции призвали граждан обращать внимание на подозрительные предметы на улицах, которые могут являться сигналами для врага или нести потенциальную опасность. О подозрительных находках следует ставить в известность правоохранителей.
– Следует обращать внимание на появление сигнальных лент, разметок, обозначений и других меток на дорогах или зданиях нашей земли. Их также уничтожать: засыпать, зарисовывать или любым другим способом сделать невидимыми, — подчеркнули в полиции.
Не стоит также трогать подозрительные свертки, ящики, сумки и чемоданы, если таковые вы заметили на улицах. По возможности следует ограничить доступ к таким находкам и сообщить о них спасателям и полицейским.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты оставляют на дорогах Украины специальные ночные метки. Таким образом, враг с помощью специальных значков хочет облегчить себе наступление ночью.
Последнюю информацию о войне РФ против Украины – читайте в нашей текстовой трансляции.