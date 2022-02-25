Украинская киберполиция создала специальный бот, с помощью которого можно сообщать об обнаруженных метках, которые российские оккупанты оставляют на дорогах Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Теперь можно сфотографировать эти метки, и точки, где они зафиксированы, попадут в единую базу на Google Maps.

Как объяснили в Нацполиции, нужно сделать фото через бот и добавить геометку.

Кроме того, в бот можно будет передавать данные о перемещении врага, его технике и целеуказателях.

В полиции призвали граждан обращать внимание на подозрительные предметы на улицах, которые могут являться сигналами для врага или нести потенциальную опасность. О подозрительных находках следует ставить в известность правоохранителей.

– Следует обращать внимание на появление сигнальных лент, разметок, обозначений и других меток на дорогах или зданиях нашей земли. Их также уничтожать: засыпать, зарисовывать или любым другим способом сделать невидимыми, — подчеркнули в полиции.

Не стоит также трогать подозрительные свертки, ящики, сумки и чемоданы, если таковые вы заметили на улицах. По возможности следует ограничить доступ к таким находкам и сообщить о них спасателям и полицейским.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты оставляют на дорогах Украины специальные ночные метки. Таким образом, враг с помощью специальных значков хочет облегчить себе наступление ночью.

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