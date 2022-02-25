Украина может получить дополнительное современное оружие от партнеров — Резников

Вскоре Украина может получить дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов от наших стран-партнеров.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что все это время общался с коллегами-министрами обороны государств, оказывающими нам постоянную поддержку.

— Я почти всю ночь общался с коллегами-министрами обороны государств, оказывающими нам постоянную поддержку. Реакция мира становится более ясной. Вскоре мы получим дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов наших партнеров, — заявил министр.