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Факты / Украина / Общество

Украина может получить дополнительное современное оружие от партнеров — Резников

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Олексій Резніков

Вскоре Украина может получить дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов от наших стран-партнеров.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что все это время общался с коллегами-министрами обороны государств, оказывающими нам постоянную поддержку.

— Я почти всю ночь общался с коллегами-министрами обороны государств, оказывающими нам постоянную поддержку. Реакция мира становится более ясной. Вскоре мы получим дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов наших партнеров, — заявил министр.

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