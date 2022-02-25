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Факти / Україна / Суспільство

Україна може отримати додаткову сучасну зброю від партнерів – Резніков

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Олексій Резніков

Невдовзі Україна може отримати додаткове посилення у вигляді сучасної зброї та інших ресурсів від наших країн-партнерів.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що весь цей час спілкувався з колегами-міністрами оборони держав, що надають нам постійну підтримку.

– Я майже усю ніч спілкувався з колегами-міністрами оборони держав, що надають нам постійну підтримку. Реакція світу стає більш чіткою. Невдовзі ми отримаємо додаткове посилення у вигляді сучасної зброї та інших ресурсів від наших партнерів, – заявив міністр.

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