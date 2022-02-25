Украинцы борются за будущее, которое давно заслужили: обращение министра обороны к гражданам

Уже два дня российско-оккупационные войска атакуют города Украины. Боевики наносят удары на военные и гражданские объекты, оставляя ночные специальные отметки для корректировки огня врага. Украинцы сейчас борются за будущее, которое давно заслужили.

В этом убежден Министр обороны Украины Алексей Резников. По его мнению, более 40 часов отпора российским оккупантам доказали, что Украина имеет самую мощную армию Европы и бесстрашный народ.

– Мы с вами и так это знали. Теперь это увидели и начали понимать все. Наши защитники и защитницы каждую минуту своей героической борьбы меняют отношение к Украине в мире. Это увеличивает поддержку. Мы обязательно победим, – убежден министр.

Резников обратился к гражданам России, в частности, к женам, матерям, подругам российских солдат и офицеров. Он подчеркнул, что сейчас в армию на всей территории РФ срочно собирают молодых призывников без боевых навыков, контрактникам не рассказывают, куда они действительно направляются и что их ожидает.

– Правитель России стал убийцей. Убийцей не только украинцев, но и россиян. Спрячьте своих близких, если они вам дороги. Не отправляйте их на верную смерть! Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов, – отметил Резников.

Министр обороны Украины призвал жителей России выходить на улицы, требовать остановить войну в Украине и вывести российскую армию с территории нашего государства. Он подчеркнул, что вся информация о военных преступлениях Кремля обязательно раскроется.