Українці виборюють майбутнє, на яке давно заслужили: звернення міністра оборони до громадян

Вже два дні російсько-окупаційні війська атакують міста України. Бойовики завдають удари на військові та цивільні об’єкти, залишаючи нічні спеціальні мітки для корегування вогню ворога. Українці зараз виборюють майбутнє, на яке давно заслужили.
У цьому переконаний міністр оборони України Олексій Резніков. На його думку, понад 40 годин відсічі російським окупантам довели, що Україна має найпотужнішу армію Європи та безстрашний народ.
– Ми з вами й так це знали. Тепер це побачили та почали усвідомлювати усі. Наші захисники та захисниці кожної хвилини своєї героїчної боротьби змінюють ставлення до України у світі. Це збільшує підтримку. Ми обов’язково переможемо, – переконаний міністр.