Українці виборюють майбутнє, на яке давно заслужили: звернення міністра оборони до громадян

Вже два дні російсько-окупаційні війська атакують міста України. Бойовики завдають удари на військові та цивільні об’єкти, залишаючи нічні спеціальні мітки для корегування вогню ворога. Українці зараз виборюють майбутнє, на яке давно заслужили.

У цьому переконаний міністр оборони України Олексій Резніков. На його думку, понад 40 годин відсічі російським окупантам довели, що Україна має найпотужнішу армію Європи та безстрашний народ.