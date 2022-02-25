Атака российских войск на детский сад в поселке Ворзель под Киевом является военным преступлением и нарушением Римского устава.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— Вместе с Офисом генерального прокурора собираем эти и другие материалы, которые безотлагательно передадим в Гаагу, — отметил Дмитрий Кулеба.

По его словам, ответственность агрессора за эти преступные действия будет неизбежна.

25 февраля российские оккупационные войска из Градов обстреляли Ворзель Киевской области. Обломки от снарядов попали в одно из помещений детского дома.

Там в тот момент находилось 50 детей. К счастью, никто из них не пострадал.

Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту. Разом з Офісом Генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які невідкладно передамо до Гааги. Відповідальність неминуча. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

Уже второй день подряд в Украине продолжаются противостояния — украинские военные дают отпор вторгшимся россиянам.

Граждан призывают сохранять спокойствие и черпать информацию только из официальных источников.