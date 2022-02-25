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Факты / Украина / Общество

Ответственность РФ неизбежна. Материалы по атаке на детский сад передадут в Гаагу

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Дмитро Кулеба

Атака российских войск на детский сад в поселке Ворзель под Киевом является военным преступлением и нарушением Римского устава.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— Вместе с Офисом генерального прокурора собираем эти и другие материалы, которые безотлагательно передадим в Гаагу, — отметил Дмитрий Кулеба.

По его словам, ответственность агрессора за эти преступные действия будет неизбежна.

25 февраля российские оккупационные войска из Градов обстреляли Ворзель Киевской области. Обломки от снарядов попали в одно из помещений детского дома.

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Там в тот момент находилось 50 детей. К счастью, никто из них не пострадал.

Уже второй день подряд в Украине продолжаются противостояния — украинские военные дают отпор вторгшимся россиянам.

Граждан призывают сохранять спокойствие и черпать информацию только из официальных источников.

Фото: УНИАН

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