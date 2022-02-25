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Відповідальність РФ неминуча. Матеріали щодо атаки на дитсадок передадуть до Гааги

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Дмитро Кулеба

Атака російських військ на дитячий садок у селищі Ворзель, що під Києвом, є воєнним злочином та порушенням Римського статуту.

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

– Разом з Офісом генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які невідкладно передамо до Гааги, – зазначив Дмитро Кулеба.

За його словами, відповідальність агресора за ці злочинні дії буде неминуча.

25 лютого російські окупаційні війська з Градів обстріляли Ворзель, що на Київщині. Уламки від снарядів потрапили в одне з приміщень дитячого будинку.

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Там у той момент перебували 50 дітей. На щастя, ніхто з них не постраждав.

Вже другий день поспіль в Україні тривають протистояння – українські військові дають відсіч росіянам, які вторглися.

Громадян закликають зберігати спокій та черпати інформацію лише з офіційних джерел.

Фото: УНІАН

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