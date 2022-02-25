Атака російських військ на дитячий садок у селищі Ворзель, що під Києвом, є воєнним злочином та порушенням Римського статуту.

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

– Разом з Офісом генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які невідкладно передамо до Гааги, – зазначив Дмитро Кулеба.

За його словами, відповідальність агресора за ці злочинні дії буде неминуча.

25 лютого російські окупаційні війська з Градів обстріляли Ворзель, що на Київщині. Уламки від снарядів потрапили в одне з приміщень дитячого будинку.

Там у той момент перебували 50 дітей. На щастя, ніхто з них не постраждав.

Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту. Разом з Офісом Генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які невідкладно передамо до Гааги. Відповідальність неминуча. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

Вже другий день поспіль в Україні тривають протистояння – українські військові дають відсіч росіянам, які вторглися.

Громадян закликають зберігати спокій та черпати інформацію лише з офіційних джерел.