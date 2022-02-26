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Факты / Украина / Общество

Чернигов и Сумы находятся под контролем Украины — Арестович

Юля Захарченко редактор ленты
арестович

В настоящее время Чернигов и Сумы полностью находятся под контролем украинских защитников, несмотря на попытки российско-оккупационных войск захватить эти города Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подчеркнул, что агрессор взял оперативную паузу из-за огромных потерь, причиненных Вооруженными силами, Национальной гвардией и другими структурами Украины.

— Сумы полностью под нами, несмотря на предыдущие сообщения, что якобы половина города под ними (российско-оккупационными войсками, – Ред.), — отметил он.

В Сумах действующие, бывшие военнослужащие и просто граждане сорганизовались самостоятельно и держат оборону. Они даже делают вылазки в сторону противника, жгут их тыл, топливо, бензовозы. Сейчас там российская армия полностью деморализована, не происходит никаких действий – нет настроения, топлива и морали, рассказал Арестович.

– У противника оперативная пауза, но она взята не добровольно, а благодаря огромным потерям, которые они понесли, пытаясь атаковать позиции защитников Украины – Вооруженных сил, Национальной гвардии и других структур.

Продолжается накопление противника западнее Киева, но украинские военные наносят им артиллерийские удары — боевики терпят огромные потери.

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Фото: УНИАН

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