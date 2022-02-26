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Факты / Украина / Общество

В Чернигове ВСУ вернули позиции и взяли в плен двух захватчиков — Минобороны

Юля Захарченко редактор ленты
В Чернигове ВСУ вернули позиции и взяли в плен двух захватчиков — Минобороны

Российско-оккупационные войска несут потери техники и живой силы. Национальная гвардия вместе с Вооруженными силами Украины отразили атаку боевиков во время боев за Чернигов.

По данным Министерства обороны Украины, нашим воинам удалось вернуться на свои позиции и захватить двух российских захватчиков.

– Двое российских оккупантов даже не успели среагировать на произошедшее. Они очень растерялись и были вынуждены сдаться в плен, чтобы сохранить свою жизнь. Один из них – начальник штаба в/ч 41659, – отметили в Минобороны.

Весь мир призывает Российскую Федерацию прекратить войну в Украине и забрать свои войска с территории нашего государства. Украина будет в дальнейшем бороться за суверенитет и территориальную целостность, на которую позарилась Россия.

Вооруженные силы, Министерство обороны, Национальная гвардия и территориальная оборона защищают Украину от захватчиков, без приглашения приехавших в наши города и населенные пункты.

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Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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