Чернігів та Суми перебувають під контролем України – Арестович

Наразі Чернігів та Суми повністю перебувають під контролем українських захисників, попри спроби російсько-окупаційних військ захопити ці міста України.

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович наголосив, що агресор взяв оперативну паузу через величезні втрати, завдані Збройними силами, Національною гвардією та іншими структурами України.

– Суми повністю під нами, попри попередні повідомлення, що нібито половина міста під ними (російсько-окупаційними військами, – Ред.), – зазначив він.

У Сумах чинні, колишні військовослужбовці та просто громадяни організувалися самостійно та тримають оборону. Вони навіть роблять вилазки у бік супротивника, знищують їхній тил, паливо, бензовози. Наразі там російська армія повністю деморалізована, не відбувається жодних дій – немає настрою, палива та моралі, розповів Арестович.

– У противника оперативна пауза, але вона взята не добровільно, а завдяки величезним втратам, які вони понесли, намагаючись атакувати позиції захисників України – Збройних сил, Національної гвардії та інших структур.

Продовжується накопичення противника західніше Києва, але українські військові завдають їм артилерійські удари – бойовики зазнають величезні втрати.