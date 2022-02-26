Дефіциту продуктів немає, усі підприємства працюють – Мінагрополітики

Дефіциту продовольства у магазинах і складах України немає. Підприємства з виробництва продуктів харчування працюють у штатному режимі.

У цьому запевнив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

– Були тимчасові збої. Але Мінагрополітики провело координаційні наради з виробниками борошна, хліба, торговельними мережами. Ми всіх між собою скомунікували та проговорили всі деталі щодо безперебійних поставок продовольства в міста, села й селища України, – заявив міністр.

За словами Лещенка, через масові переїзди людей розподіл попиту на базові продукти за регіонами суттєво змінився. Тож поставки концентрують у регіони з найбільшим попитом.

– Більшість підприємств із виробництва продуктів харчування працює в штатному режимі. УСІ ВОНИ підтверджують свою готовність забезпечувати українців продовольством в усіх необхідних обсягах. Тому запевняю: жодних ризиків для населення не існує. Будьте спокійні!

Більше того, українські аграрії продовжують сіяти та вносити добрива навіть під час війни.