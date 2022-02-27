Киев сегодня стал целью номер один для России — Минобороны Украины

Киев стал мишенью номер один для страны-агрессора России, пытающейся захватить наше государство. Украинцы вышли на защиту безопасности граждан.

По данным Министерства обороны Украины, добровольцы территориальной обороны Вооруженных сил уже получили десятки тысяч единиц оружия, боеприпасов, амуниции.

Киев уже стал большой военной базой, которая не по зубам россиянам, убеждены в Минобороны. По этой причине враг пытается вбросить кучу фейков и дезинформации, чтобы запутать и столкнуть подразделения, ослабить и деморализовать оборону изнутри.

— Держим голову холодной, не горячимся. Победа за нами, – считают наши защитники.

Правительство Украины призывает граждан верить только информации из официальных источников и сохранять критическое мышление, потому что враг пытается совершить атаку в информационном поле.

В Минобороны призвали украинцев координироваться с регулярными подразделениями Вооруженных Сил и Национальной гвардии, которые удерживают оборону в регионах.