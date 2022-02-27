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Факты / Украина / Общество

В Ровенской области наемники РФ фотографировали блокпосты возле воинской части

Юля Захарченко редактор ленты
В Ровенской области наемники РФ фотографировали блокпосты возле воинской части

В Ровенской области задержали троих человек, которые фотографировали блокпосты вблизи украинской воинской части.

По данным Национальной полиции, совместно с гражданами в составе мобильной группы правоохранители остановили два автомобиля на выезде из города Дубровица возле Ровно.

Во время осмотра полицейские обнаружили два государственных номерных знака и смартфона, на которых были фотографии блокпостов возле военного объекта.

По предварительным данным, один мужчина — местный житель Ровенской области, еще два человека — из Киевской области. В местной полиции отметили, что мужчины в навигаторе отмечали соответствующие объекты.

Все наемники Российской Федерации были доставлены в здание Службы безопасности Украины в Ровенской области для выяснения всех подробностей.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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