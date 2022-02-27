Київ сьогодні став ціллю номер один для Росії – Міноборони України

Київ став мішенню номер один для країни-агресора Росії, яка намагається захопити нашу державу. Українці вийшли на захист безпеки громадян.

За даними Міністерства оборони України, добровольці територіальної оборони Збройних сил вже отримали десятки тисяч одиниць зброї, боєприпасів, амуніції.

Київ уже став великою військовою базою, яка не по зубам росіянам, переконані у Міноборони. З цієї причини ворог намагається вкинути купу фейків та дезінформації, щоб заплутати та зіштовхнути підрозділи між собою, послабити та деморалізувати оборону зсередини.

– Тримаймо голову холодною, не гарячкуймо. Перемога за нами, – вважають наші захисники.

Уряд України закликає громадян вірити лише інформації з офіційних джерел та зберігати критичне мислення, тому що ворог намагається здійснити атаку в інформаційному полі.

У Міноборони закликали українців координуватися з регулярними підрозділами Збройних Сил та Національної гвардії, які тримають оборону в регіонах.