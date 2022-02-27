У захватчиков заканчивается топливо, враг терпит значительные потери — Минобороны

Российско-оккупационные войска не намерены отступать от своих агрессивных намерений против Украины. Об этом свидетельствуют их попытки захватить города и населенные пункты разных регионов.

По данным Министерства обороны Украины, боевики деморализованы, у захватчиков заканчиваются запасы топлива и пищи, они понесли значительные потери.

На Полесском направлении наступление врага остановили на границах Городянки, Бучи, Вышгорода. Подразделения противника частично утратили боеспособность.

В Северской области оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокировки Киева, однако подразделения ВСУ сдерживают захватчика.

В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом.

Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода в Старобельск. В Волынском операционном районе враг производит демонстрационные действия.

Благодаря решительному отпору Объединенных сил цель РФ выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута.

На Южном направлении противнику удалось выйти на границы Скадовска и Голой Пристани. Украинские военные ведут упорные бои, чтобы не допустить закрепления на левом берегу реки Днепр.

В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВС Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ.

Российские спецназовцы и диверсанты, вопреки Женевским конвенциям и правилам ведения войны, используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий.

Ориентировочные потери личного состава российских боевиков – более 3 тыс. человек, танков – около 100, боевых бронированных машин – до 5,4 тыс., орудий – 15, ЗРК Бук – 1, самолетов – 16, вертолетов – 18.

Российские кафиры массово покидают технику и прибегают к бегству. В Министерстве обороны Украины уверены, что наши военные выиграют.