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На Рівненщині найманці РФ фотографували блокпости біля військової частини

Юля Захарченко редакторка стрічки
На Рівненщині найманці РФ фотографували блокпости біля військової частини

У Рівненській області затримали трьох людей, які фотографували блокпости поблизу української військової частини.

За даними Національної поліції, спільно з громадянами у складі мобільної групи правоохоронці зупинили два автомобілі на виїзді із міста Дубровиця біля Рівного.

Під час огляду машин поліцейські знайшли два державні номерні знаки та смартфони, на яких були фотографії блокпостів біля військового об’єкта.

За попередніми даними, один чоловік – місцевий житель Рівненщини, ще двоє людей – із Київської області. У місцевій поліції зазначили, що чоловіки у навігаторі позначали відповідні об’єкти.

Всіх найманців Російської Федерації доставили до будівлі Служби безпеки України у Рівненській області для з’ясування всіх деталей.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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