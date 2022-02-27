СБУ обнародовала секретные документы российских оккупантов

Сотрудники Службы безопасности Украины завладели секретными документами российских военных, которые украинские силовики разбомбили под Гостомелем.

Теперь в наличии украинской спецслужбы и вооруженных сил поименные данные на российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор.

В ведомстве подчеркнули, что это позволит понять суть перехваченных разговоров врага.

Среди документов также:

боевой расчет с позывными бойцами и командировами;

схемы действий захватчиков: путей нападения, ухода, заправок и т.п.;

условные знаки противника, в том числе дешифрование команд управления.

Полученные документы будут служить доказательной базой для суда, они позволят контролировать каждую фамилию вражеских оккупантов и все оставшиеся в живых – обязательно будут наказаны.

Накануне в Офисе президента подтвердили ликвидирование украинскими военными подразделения чеченских силовиков во главе с командиром Магомедом Тушаевым.

Командира 141-го моторизованного полка Росгвардии Чечни вместе с колонной спецназа украинские бойцы разгромили под Гостомелем в 40 км от Киева.