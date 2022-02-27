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Факты / Украина / Общество

СБУ обнародовала секретные документы российских оккупантов

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Співробітники СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины завладели секретными документами российских военных, которые украинские силовики разбомбили под Гостомелем.

Теперь в наличии украинской спецслужбы и вооруженных сил поименные данные на российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор.

В ведомстве подчеркнули, что это позволит понять суть перехваченных разговоров врага.

Среди документов также:

  • боевой расчет с позывными бойцами и командировами;
  • схемы действий захватчиков: путей нападения, ухода, заправок и т.п.;
  • условные знаки противника, в том числе дешифрование команд управления.

Полученные документы будут служить доказательной базой для суда, они позволят контролировать каждую фамилию вражеских оккупантов и все оставшиеся в живых – обязательно будут наказаны.

Накануне в Офисе президента подтвердили ликвидирование украинскими военными подразделения чеченских силовиков во главе с командиром Магомедом Тушаевым.

Командира 141-го моторизованного полка Росгвардии Чечни вместе с колонной спецназа украинские бойцы разгромили под Гостомелем в 40 км от Киева.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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