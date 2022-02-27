В Офисе президента подтвердили уничтожение украинскими военными подразделения чеченских силовиков во главе с командиром Магомедом Тушаевым.

Командира 141-го моторизованного полка Росгвардии Чечни вместе с колонной спецназа Вооруженные Силы Украины разгромили под Гостомелем, что в 40 км от Киева.

Украинские военные обвинили российских спецназовцев и диверсантов в том, что вопреки Женевским конвенциям и правилам ведения войны те используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий.

Ранее сообщалось, что факт уничтожения Магомеда Тушаева подтвердили и в Службе безопасности Украины.

Напомним, что открытое полномасштабное вторжение РФ в Украину продолжается уже четвертые сутки.

Только за ночь 27 февраля российско-оккупационные войска вызвали сразу две техногенные катастрофы в Украине – устроили пожар на нефтебазе под Васильковом, попав во время ракетного обстрела в один из 10 резервуаров с топливом, и взорвали газопровод в Харькове.

Спасатели пока не могут ликвидировать пожар, потому что идет бой за аэропорт.

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Источник: Общественное

Фото: ГУР Минобороны