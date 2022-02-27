СБУ оприлюднила секретні документи російських окупантів

Співробітники Служби безпеки України заволоділи секретними документами російських військових, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем.

Тепер у наявності української спецслужби та збройних сил поіменні дані на російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор.

У відомстві наголосили, що це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога.

Серед документів також:

бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів;

схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок, тощо;

умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.

Отримані документи слугуватимуть доказовою базою для суду, вони дозволять тримати на контролі кожне прізвище ворожих окупантів і всі з них, хто залишаться в живих – обов’язково будуть покарані.

Напередодні в Офісі президента підтвердили про ліквідування українськими військовими підрозділу чеченських силовиків на чолі з командиром Магомедом Тушаєвим.

Командира 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні разом із колоною спецназу українські бійці розгромили під Гостомелем, що за 40 км від Києва.