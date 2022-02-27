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СБУ оприлюднила секретні документи російських окупантів

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Співробітники СБУ

Співробітники Служби безпеки України заволоділи секретними документами російських військових, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем.

Тепер у наявності української спецслужби та збройних сил  поіменні дані на російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор.

У відомстві наголосили, що це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога.

Серед документів також:

  • бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів;
  • схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок, тощо;
  • умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.

Отримані документи слугуватимуть доказовою базою для суду, вони дозволять тримати на контролі кожне прізвище ворожих окупантів і всі з них, хто залишаться в живих – обов’язково будуть покарані.

Напередодні в Офісі президента підтвердили про ліквідування українськими військовими підрозділу чеченських силовиків на чолі з командиром Магомедом Тушаєвим.

Командира 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні разом із колоною спецназу українські бійці розгромили під Гостомелем, що за 40 км від Києва.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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