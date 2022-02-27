СБУ оприлюднила секретні документи російських окупантів

Співробітники Служби безпеки України заволоділи секретними документами російських військових, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем.
Тепер у наявності української спецслужби та збройних сил поіменні дані на російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор.
У відомстві наголосили, що це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога.
Серед документів також:
- бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів;
- схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок, тощо;
- умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.
Отримані документи слугуватимуть доказовою базою для суду, вони дозволять тримати на контролі кожне прізвище ворожих окупантів і всі з них, хто залишаться в живих – обов’язково будуть покарані.
Напередодні в Офісі президента підтвердили про ліквідування українськими військовими підрозділу чеченських силовиків на чолі з командиром Магомедом Тушаєвим.
Командира 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні разом із колоною спецназу українські бійці розгромили під Гостомелем, що за 40 км від Києва.