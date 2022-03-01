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Факты / Украина / Общество

Мариуполь находится под контролем украинской армии – мэр города

Юля Захарченко редактор ленты
Мариуполь находится под контролем украинской армии – мэр города

Российско-оккупационные войска пытаются захватить крупные города и маленькие населенные пункты. В настоящее время Мариуполь полностью находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила Госслужба спецсвязи и защиты информации со ссылкой на главу города Вадима Бойченко.

По последним данным, в результате авианалета Мариуполь остался практически без поставки электроэнергии, отметили в Госспецсвязи.

Поэтому жителей города предупреждают о возможных перебоях с мобильной связью и интернетом. В Госспецсвязи убеждены, что Украину ждет победа.

Война в Украине

Утром 24 февраля Российская Федерация совершила масштабное вооруженное вторжение на территорию Украины. Войска страны-агрессора целились огнем в большие украинские города и маленькие села в областях.

Весь мир поддержал Украину и ввел мощные санкции против России, которая получила значительный удар на свою экономику. Боевики страдают от ударов, которыми отвечают украинские защитники на вооруженную агрессию.

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Фото: УНИАН

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