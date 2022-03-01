ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина / Общество

Передвигался ночью по городу и звонил на российские номера: в Киеве обнаружили наемника РФ

Юля Захарченко редактор ленты
Передвигался ночью по городу и звонил на российские номера: в Киеве обнаружили наемника РФ

Наемники Российской Федерации пытаются собрать информацию о передвижении украинских военных и уничтожить важнейшие промышленные предприятия, военные объекты, транспорт и связь.

По данным Министерства внутренних дел, правоохранители работают в усиленном режиме, чтобы выявить диверсионные группы в Киеве и других городах Украины.

В частности, военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали подозреваемого в столице. Он не смог объяснить, почему ходит на улице во время действия комендантского часа и куда следует.

Во время осмотра на телефоне правоохранители обнаружили много исходящих звонков по номерам российских мобильных операторов.

Неизвестно, какую информацию мог узнать мужчина и что он хотел сделать, однако наемника России остановили украинские защитники.

Шестой день длится война в Украине, которую начала Российская Федерация вооруженной агрессией против разных городов и населенных пунктов.

За эти дни погибли мирные жители, инфраструктура получила повреждения, однако враг имеет гораздо большие потери техники и живой силы.

Читайте
Под Киевом задержали трех вероятных наемников страны-агрессора

Источник: МВД

Фото: МВД

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка