Передвигался ночью по городу и звонил на российские номера: в Киеве обнаружили наемника РФ

Наемники Российской Федерации пытаются собрать информацию о передвижении украинских военных и уничтожить важнейшие промышленные предприятия, военные объекты, транспорт и связь.

По данным Министерства внутренних дел, правоохранители работают в усиленном режиме, чтобы выявить диверсионные группы в Киеве и других городах Украины.

В частности, военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали подозреваемого в столице. Он не смог объяснить, почему ходит на улице во время действия комендантского часа и куда следует.

Во время осмотра на телефоне правоохранители обнаружили много исходящих звонков по номерам российских мобильных операторов.

Неизвестно, какую информацию мог узнать мужчина и что он хотел сделать, однако наемника России остановили украинские защитники.

Шестой день длится война в Украине, которую начала Российская Федерация вооруженной агрессией против разных городов и населенных пунктов.

За эти дни погибли мирные жители, инфраструктура получила повреждения, однако враг имеет гораздо большие потери техники и живой силы.