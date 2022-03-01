Маріуполь перебуває під контролем української армії – мер міста

Російсько-окупаційні війська намагаються захопити великі міста України та маленькі населені пункти. Наразі Маріуполь повністю перебуває під контролем Збройних сил України.

Про це повідомила Держслужба спецзв’язку та захисту інформації з посиланням на міського главу Вадима Бойченка.

За останніми даними, внаслідок авіанальоту Маріуполь залишився практично без постачання електроенергії, зазначили у Держспецзв’язку.

Через це жителів міста попереджають про можливі перебої з мобільним зв’язком та інтернетом. У Держспецзв’язку переконані, що на Україну чекає перемога.

Війна в Україні

Вранці 24 лютого Російська Федерація здійснила масштабне збройне вторгнення на територію України. Війська країни-агресора цілилися вогнем на великі українські міста та маленькі села в областях.

Весь світ підтримав Україну та запровадив потужні санкції проти Росії, яка зазнала значного удару на свою економіку. Бойовики потерпають від ударів, якими відповідають українські захисники на збройну агресію.