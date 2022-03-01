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Факты / Украина / Общество

Под Киевом задержали трех вероятных наемников страны-агрессора

Юля Захарченко редактор ленты
Под Киевом задержали трех вероятных наемников страны-агрессора

Наемники Российской Федерации пытаются узнать любую информацию, которая может нанести ущерб Украине и мирным жителям в разных городах. В частности, под Киевом оккупанты собирают данные, чтобы передать российским военным.

По данным Министерства внутренних дел Украины, в Киевской области пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев вместе с работниками муниципального караула задержали троих человек.

Они передвигались на легковом автомобиле ВАЗ 2106. У мужчин нашли документы граждан Украины, мобильные телефоны и записную книжку, в которой была зашифрована информация.

Украинские правоохранители предполагают, что задержанные граждане могут быть причастны к диверсионно-разведывательной группе. Вероятных наемников Российской Федерации передали представителям Национальной полиции Украины.

Уже шестые сутки длится война в Украине, которая началась после вторжения российско-оккупационных войск в разные города. Вооруженные силы Украины дают достойный отпор агрессору, пытающемуся захватить наше государство.

Весь мир осуждает действия президента России Владимира Путина. РФ отмечала значительные потери из-за решения главы Кремля вторгнуться в Украину.

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Источник: МВД

Фото: МВД

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