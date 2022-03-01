Пересувався вночі у місті та дзвонив на російські номери: у Києві виявили найманця РФ

Найманці Російської Федерації намагаються зібрати інформацію про пересування українських військових та знищити найважливіші промислові підприємства, військові об’єкт, транспорт та зв’язок.

За даними Міністерства внутрішніх справ, правоохоронці працюють у посиленому режимі, щоб виявити диверсійні групи у Києві та інших містах України.

Зокрема, військовослужбовці Національної гвардії України затримали підозрілого чоловіка у столиці. Він не зміг пояснити, чому ходить на вулиці під час дії комендантської години та куди прямує.

Під час проведення огляду на телефоні правоохоронці виявили багато вихідних дзвінків за номерами російських мобільних операторів.

Невідомо, яку інформацію міг дізнатися чоловік та що він хотів зробити, однак найманця Росії зупинили українські захисники.

Шостий день триває війна в Україні, яку розпочала Російська Федерація збройною агресією проти різних міст та населених пунктів.

За ці дні загинули мирні жителі, інфраструктура зазнала пошкоджень, проте ворог має набагато більші втрати техніки та живої сили.