Киев делает все необходимое для обеспечения не только украинских военных, бойцов терробороны всем необходимым, но и рядовых киевлян.

В частности, речь идет о пожилых людях, инвалидах, матерях с маленькими детьми.

С этой целью работает Гуманитарный штаб, уже доказывавший свою эффективность во время пандемии коронавируса.

Власти Киева обратились к крупному и среднему бизнесу, международным организациям с целью помочь пополнять его фонды.

Для этого штаб создал электронную платформу, с помощью которой каждый может присоединиться со своими предложениями по поддержке.

Какие направления приоритетные:

медикаменты и лекарства;

продукты питания;

предметы первой необходимости;

логистические услуги;

волонтеры.

– Я призываю всех, кто хочет и может оказать помощь, откликнуться. Мы должны защитить киевлян и обеспечить необходимым тех жителей города, которые сегодня больше нуждаются в помощи, — отметил Виталий Кличко.

Сейчас город из-за нападения России на Украину живет в условиях военного положения. В Киеве действует комендантский час с 20.00 до 7.00. Киевлян призывают находиться дома или в убежищах и без необходимости не покидать их.

Источник: Виталий Кличко

Фото: Виталий Кличко