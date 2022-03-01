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Факты / Украина / Общество

В Киеве работает штаб помощи населению – как присоединиться

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
В Киеве работает штаб помощи населению – как присоединиться

Киев делает все необходимое для обеспечения не только украинских военных, бойцов терробороны всем необходимым, но и рядовых киевлян.

В частности, речь идет о пожилых людях, инвалидах, матерях с маленькими детьми.

С этой целью работает Гуманитарный штаб, уже доказывавший свою эффективность во время пандемии коронавируса.

Власти Киева обратились к крупному и среднему бизнесу, международным организациям с целью помочь пополнять его фонды.

Для этого штаб создал электронную платформу, с помощью которой каждый может присоединиться со своими предложениями по поддержке.

Какие направления приоритетные:

  • медикаменты и лекарства;
  • продукты питания;
  • предметы первой необходимости;
  • логистические услуги;
  • волонтеры.
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– Я призываю всех, кто хочет и может оказать помощь, откликнуться. Мы должны защитить киевлян и обеспечить необходимым тех жителей города, которые сегодня больше нуждаются в помощи, — отметил Виталий Кличко.

Сейчас город из-за нападения России на Украину живет в условиях военного положения. В Киеве действует комендантский час с 20.00 до 7.00. Киевлян призывают находиться дома или в убежищах и без необходимости не покидать их.

Источник: Виталий Кличко

Фото: Виталий Кличко

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