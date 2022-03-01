Київ робить усе необхідне для забезпечення не лише українських військових, бійців тероборони всім необхідним, а й пересічних киян.

Зокрема йдеться про літніх людей, інвалідів, матерів з маленькими дітьми.

З цією метою працює Гуманітарний штаб, який уже доводив свою ефективність під час пандемії коронавірусу.

Влада Києва звернувся до великого та середнього бізнесу, міжнародних організацій з метою допомогти поповнювати його фонди.

Для цього штаб створив електронну платформу, через яку кожен може приєднатися зі своїми пропозиціями щодо підтримки.

Які напрямки пріоритетні:

медикаменти та ліки;

продукти харчування;

предмети першої необхідності;

логістичні послуги;

волонтери.

– Я закликаю всіх, хто хоче і може надати допомогу, відгукнутися. Ми повинні захистити киян і забезпечити необхідним тих мешканців міста, які сьогодні найбільше потребують допомоги, – зазначив Віталій Кличко.

Наразі місто через напад Росії на Україну живе в умовах воєнного стану. У Києві діє комендантська година з 20.00 до 7.00. Киян закликають перебувати вдома чи у сховищах та без нагальної потреби не полишати їх.

Джерело: Віталій Кличко

Фото: Віталій Кличко