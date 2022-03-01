Обстрел Харькова с Градов и переговоры Украины с РФ: что происходит на шестые сутки масштабной войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
27 февраля в Минобороны Украины подтвердили, что количество уничтоженных российских оккупантов уже превысило 4,5 тыс. человек. В плену уже находятся более 200 российских интервентов, цифра постоянно растет.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Швейцария впервые с 1815 года отступила от своего нейтралитета и присоединилась к санкциям ЕС против России.
– В связи с длительной военной интервенцией России в Украине, 28 февраля Федеральный совет принял решение принять пакеты санкций, введенные Европейским Союзом 23 и 25 февраля, – сообщает Бундесрат.
По состоянию на 2.00 в Мариуполе затишье, но иногда слышны выстрелы. В оккупантов были попытки зайти с нескольких направлений, однако Мариуполь надежно держит оборону.
Ситуация сложная, но контролируемая. В городе работает транспорт, аптеки. Также удалось решить проблемы с хлебом. Об этом сообщил Артур Попов, журналист Украина 24.
В городе Ирпень перебои со связью Киевстар. Оператор мобильной связи Lifecell предоставил нашим военным свои номера. Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.
Спутники Starlink, которые прибыли в Украину от Илона Маска, уже запущены. По данным сервиса Speedtest из Киева, скорость загрузки варьируется от 100 до 200 МБ/с.
Success!
SpaceX Starlink is working in Kyiv, Ukraine!
The Dishy was placed just outside my window, even without adjustments.
Thanks, @SpaceX team, for your support 🙂
cc @FedorovMykhailo pic.twitter.com/oX09RL5wBh
— Oleg Kutkov (@olegkutkov) February 28, 2022
В Министерстве обороны показали, как приготовить Коктейль Молотова.
— Коктейль Молотова – проверенное временем, эффективное и простое в приготовлении оружие в борьбе с российскими танками и другой техникой. При приближении вражеской техники с укрытия зажигаем фитиль и, метко бросая коктейль, угощаем российских оккупантов, — рассказали в Минобороны.
Компания General Motors приостанавливает экспорт автомобилей в Россию. Сообщает телеканал Fox Business.
Семья Путина вывезена в подземный бункер на Алтае. Об этом сообщил российский профессор Валерий Соловей.
Украина вскоре дополнительно получит 70 самолетов для нашей армии от партнеров. Речь идет о Миг-29 и Су-25, которые в случае необходимости смогут базироваться на польских аэродромах.
- Болгария (Миг-29) – 16 самолетов;
- Болгария (Су-25) – 14 самолетов;
- Польша (Миг-29) – 28 самолетов;
- Словакия (Миг-29) – 12 самолетов.
Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что подписал указ о присвоении звания Героя Украины 12 защитникам, шестерым – посмертно.
Кроме того, глава государства рассказал, что заявка на членство Украины в Евросоюзе, которую он подписал 28 февраля, уже доставлена в Брюссель и официально зарегистрирована.
Украинские операторы отключили связь оккупантам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами к своим сетям. Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
— Лишившись возможности звонить по телефону из своих номеров, оккупационные войска все чаще отбирают телефоны у граждан. Призываем украинцев, у которых отобрали мобильный телефон представители вражеских войск, как можно скорее сообщить об этом оператору и попросить заблокировать украденный телефон, — говорится в сообщении.