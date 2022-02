Спутники Starlink, которые прибыли в Украину от Илона Маска, уже запущены. По данным сервиса Speedtest из Киева, скорость загрузки варьируется от 100 до 200 МБ/с.

Success!

SpaceX Starlink is working in Kyiv, Ukraine!

The Dishy was placed just outside my window, even without adjustments.

Thanks, @SpaceX team, for your support 🙂

cc @FedorovMykhailo pic.twitter.com/oX09RL5wBh

— Oleg Kutkov (@olegkutkov) February 28, 2022