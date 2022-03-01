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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Обстрел Харькова с Градов и переговоры Украины с РФ: что происходит на шестые сутки масштабной войны в Украине (онлайн)

Обстрел Харькова с Градов и переговоры Украины с РФ: что происходит на шестые сутки масштабной войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

27 февраля в Минобороны Украины подтвердили, что количество уничтоженных российских оккупантов уже превысило 4,5 тыс. человек. В плену уже находятся более 200 российских интервентов, цифра постоянно растет.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
02:06 - 01 марта

Швейцария впервые с 1815 года отступила от своего нейтралитета и присоединилась к санкциям ЕС против России.

– В связи с длительной военной интервенцией России в Украине, 28 февраля Федеральный совет принял решение принять пакеты санкций, введенные Европейским Союзом 23 и 25 февраля, – сообщает Бундесрат.

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02:00 - 01 марта

По состоянию на 2.00 в Мариуполе затишье, но иногда слышны выстрелы. В оккупантов были попытки зайти с нескольких направлений, однако Мариуполь надежно держит оборону.

Ситуация сложная, но контролируемая. В городе работает транспорт, аптеки. Также удалось решить проблемы с хлебом. Об этом сообщил Артур Попов, журналист Украина 24.

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01:49 - 01 марта

В городе Ирпень перебои со связью Киевстар. Оператор мобильной связи Lifecell предоставил нашим военным свои номера. Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

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01:41 - 01 марта

Спутники Starlink, которые прибыли в Украину от Илона Маска, уже запущены. По данным сервиса Speedtest из Киева, скорость загрузки варьируется от 100 до 200 МБ/с.

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01:01 - 01 марта

В Министерстве обороны показали, как приготовить Коктейль Молотова.

— Коктейль Молотова – проверенное временем, эффективное и простое в приготовлении оружие в борьбе с российскими танками и другой техникой. При приближении вражеской техники с укрытия зажигаем фитиль и, метко бросая коктейль, угощаем российских оккупантов, — рассказали в Минобороны.

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00:41 - 01 марта

Компания General Motors приостанавливает экспорт автомобилей в Россию. Сообщает телеканал Fox Business.

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00:38 - 01 марта

Семья Путина вывезена в подземный бункер на Алтае. Об этом сообщил российский профессор Валерий Соловей.

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00:30 - 01 марта

Украина вскоре дополнительно получит 70 самолетов для нашей армии от партнеров. Речь идет о Миг-29 и Су-25, которые в случае необходимости смогут базироваться на польских аэродромах.

  • Болгария (Миг-29) – 16 самолетов;
  • Болгария (Су-25) – 14 самолетов;
  • Польша (Миг-29) – 28 самолетов;
  • Словакия (Миг-29) – 12 самолетов.

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00:26 - 01 марта

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что подписал указ о присвоении звания Героя Украины 12 защитникам, шестерым – посмертно.

Кроме того, глава государства рассказал, что заявка на членство Украины в Евросоюзе, которую он подписал 28 февраля, уже доставлена в Брюссель и официально зарегистрирована.

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00:15 - 01 марта

Украинские операторы отключили связь оккупантам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами к своим сетям. Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

— Лишившись возможности звонить по телефону из своих номеров, оккупационные войска все чаще отбирают телефоны у граждан. Призываем украинцев, у которых отобрали мобильный телефон представители вражеских войск, как можно скорее сообщить об этом оператору и попросить заблокировать украденный телефон, — говорится в сообщении.

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