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Факты / Украина / Общество

Бомбоубежища в Харькове: адреса и правила эвакуации

Валентина Летяк редактор ленты
Бомбосховища Харкова

Бомбоубежища защищают от обстрелов, обвала помещений и других последствий чрезвычайной ситуации. В случае возникновения ЧС об этом предупредят звуки сирены. После сигнала гражданской обороны Внимание всем! нужно спокойно прослушать сообщения и выполнить необходимые инструкции. Эта информация будет передаваться по радио, телевидению или через SMS-сообщения. Факты ICTV рассказывают о правилах эвакуации на случай возникновения ЧП и предлагают список адресов бомбоубежищ в Харькове.

Что взять с собой и где укрыться

Прежде всего, нужно взять с собой самые необходимые вещи – документы, воду, деньги, продукты первой необходимости и лекарства, а также быстро найти ближайшее бомбоубежище.

Кстати, желательно заранее собрать так называемый тревожный чемоданчик. Как это правильно сделать и что в него положить, мы рассказывали раньше.

Бомбосховища Харкова

Фото: Харківська міськрада

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Бомбоубежища в Харькове

На сегодняшний день в Харькове насчитывается около 4 тыс. 200 простейших укрытий, которые размещены в подвалах жилых домов. Они рассчитаны на пребывание людей от 1 до 4 часов.

В домах с такими бомбоубежищами есть специальные указатели и информация с номерами телефонов Жилкомсервиса, где можно взять от них ключи.

Бомбосховища Харкова

Фото: Харківська міськрада

Для работников стратегически важных предприятий имеется более 300 сооружений гражданской защиты.

Есть в Харькове и сооружения двойного назначения, где можно спрятаться в случае чрезвычайной ситуации. Это метро, подземные паркинги и переходы.

Адрес ближайшего укрытия можно узнать в райадминистрациях, КП Жилкомсервисе и информационно-диспетчерской службе 15-62.

Адреса всех бомбоубежищ Харькова можно найти на онлайн-карте, которая постоянно обновляется.

Как записаться в терроборону в Харькове

Сейчас из-за возможного нападения РФ во всех регионах тренируют бойцов терробороны. Желающие проходить контрактную службу в подразделениях территориальной обороны Харькова и области могут позвонить по номеру: 093-2-113-113, или обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

В Харькове таких семь, на территории области – около 30.

ТЦК та СП у Харкові
ТЦК та СП у Харкові
ТЦК та СП у Харкові
ТЦК та СП у Харкові
ТЦК та СП у Харкові
ТЦК та СП у Харкові
Бомбоубежища в Харькове: адреса и правила эвакуации / 3 фотографии

Кстати, подписать контракт на военную службу в подразделениях терробороны могут все желающие до 60 лет, опыт службы не обязателен. Однако пока действует запрет на принятие на такую ​​службу для офицеров запаса.

В целом постоянная численность Сил территориальной обороны (без учета резервистов и военнообязанных) составляет 10 тыс. человек.

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Фото: Харківська міськрада

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