Киев продолжает держать оборону, несмотря на то, что враг начал активнее обстреливать город и Киевскую область.

Об этом во время брифинга 2 марта 2022 года сообщил мэр города Виталий Кличко.

– Враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливал Белую Церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле. Мы готовимся и будем оборонять Киев, – отметил Виталий Кличко.

Он призвал горожан не терять выдержку и доверять только проверенной информации.

Из-за ударов по столице глава города еще раз призвал людей без лишней необходимости не покидать дома или убежища.

– Я прошу всех из соображений безопасности без крайней нужды не выходить на улицы. По сигналу тревоги следовать в укрытие, — добавил он.

Из-за нападения России на Украину в Киеве ввели военное положение, в городе продолжается комендантский час с 20.00 до 7.00.

В Киеве установлены блокпосты и укрепления. В то же время критическая инфраструктура и транспорт работает.

Источник: Виталий Кличко

Фото: Виталий Кличко