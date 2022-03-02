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Факты / Украина / Общество

Мы будем защищать Киев – Кличко рассказал о ситуации в столице

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Віталій Кличко

Киев продолжает держать оборону, несмотря на то, что враг начал активнее обстреливать город и Киевскую область.

Об этом во время брифинга 2 марта 2022 года сообщил мэр города Виталий Кличко.

– Враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливал Белую Церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле. Мы готовимся и будем оборонять Киев, – отметил Виталий Кличко.

Он призвал горожан не терять выдержку и доверять только проверенной информации.

Из-за ударов по столице глава города еще раз призвал людей без лишней необходимости не покидать дома или убежища.

– Я прошу всех из соображений безопасности без крайней нужды не выходить на улицы. По сигналу тревоги следовать в укрытие, — добавил он.

Из-за нападения России на Украину в Киеве ввели военное положение, в городе продолжается комендантский час с 20.00 до 7.00.

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В Киеве установлены блокпосты и укрепления. В то же время критическая инфраструктура и транспорт работает.

Источник: Виталий Кличко

Фото: Виталий Кличко

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