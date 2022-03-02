Київ продовжує тримати оборону, попри те, що ворог почав активніше обстрілювати місто та Київську область.

Про це під час брифінгу 2 березня 2022 року повідомив мер міста Віталій Кличко.

– Ворог стягує сили дедалі ближче до столиці. Вночі обстрілював Білу Церкву, тривали бої в Бучі й Гостомелі. Ми готуємося і будемо обороняти Київ, – зазначив Віталій Кличко.

Він закликав містян не втрачати витримку та довіряти лише перевіреній інформації.

Через удари по столиці очільник міста вкотре закликав людей без зайвої потреби не полишати домівки чи сховища.

– Я прошу всіх з міркувань безпеки без крайньої потреби не виходити на вулиці. За сигналом тривоги – слідувати в укриття, – додав він.

Через напад Росії на Україну у Києві запровадили воєнний стан, у місті триває комендантська година з 20.00 до 7.00.

У Києві встановлено блокпости і укріплення. Водночас критична інфраструктура та транспорт працює.

Джерело: Віталій Кличко

Фото: Віталій Кличко