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Факты / Украина / Общество

Буча находится под контролем украинских защитников — Маляр

Юля Захарченко редактор ленты
Буча находится под контролем украинских защитников — Маляр

Российские войска пытаются захватить города и населенные пункты Украины, однако они терпят поражение. Сейчас Бучу контролируют украинские защитники.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр порадовала граждан хорошей новостью, сообщив об освобождении от российских агрессоров.

— Буча наша, — прокомментировала Маляр отличную работу Вооруженных сил Украины, правоохранителей и территориальной обороны.

Украинские военнослужащие подняли сине-желтый флаг над Бучанским городским советом. Государственный флаг поднялся над городом, который пытались захватить агрессоры.

Уже восьмой день длится война в Украине, которую начал президент России Владимир Путин. Весь мир призывает главу Кремля опомниться и вывести свои войска из территории нашего государства.

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Фото: Pixabay

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