Для бесперебойного курсирования поездов: Укрзализныця ищет волонтеров

Компания Укрзализныця, которая эвакуирует граждан из опасных городов и населенных пунктов, ищет волонтеров. Перевозчик нуждается в дополнительных руках, поскольку сотрудники компании работают без перерыва и выходных, чтобы перевезти семьи в безопасное место.

Чем можно помочь

1. Заклеить окна на действующих вокзалах Украины, чтобы уменьшить риск ранений острыми обломками в случае взрывов. В компании предупредили, что в некоторых помещениях высота потолков может достигать 10 м, поэтому требуется помощь на высоте.

2. На действующих вокзалах нужно расклеить инструкции, чтобы граждане знали, как действовать при взрывах.

3. Привезти и доставить в поезда питьевую воду и еду на железнодорожных станциях: Ивано-Франковск, Черновцы, Ужгород, Львов, Ковель, Одесса, Запорожье, Лиман, Константиновка, Днепр, Кривой Рог, Киев, Харьков, Хмельницкий, Бердичев и Винница.

Граждане, которые могут помочь, могут обращаться к координаторам УЗ по телефонам:

+38(097)307-79-08 Наталья;

+38(097)851-10-71 Елена.

Укрзализныця – компания, осуществляющая перевозки украинцев в безопасные города. Работникам УЗ нужна еда и вода для обеспечения бесперебойного курсирования поездов.