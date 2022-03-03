Їх більше, але вони тікають: Зеленський про ситуацію щодо вторгнення РФ в Україну

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян щодо вторгнення РФ в Україну. У своїй промові він зазначив, що захоплюється земляками. За його словами, ворог вже втратив до 9 тис. живої сили.

– Ми народ, який за тиждень зламав плани ворога. Він їх будував роками. Підло та з ненавистю до нашої країни, наших людей, до будь-яких людей, які мають свободу та серце. Але ми їх зупинили та б’ємо. Прості фермери беруть у полон російських воєнних щоденно. І вони всі кажуть одне: що не знають для чого тут. Попри те, що їх у десяток разів більше, моральний стан ворога постійно погіршується. Все більше окупантів тікає від нас до Росії, – зазначив президент.

Президент зазначив, що захоплюється українцями, які кидаються з голими руками проти загарбників.

– Але українці б’ють ворога і без зброї. Я щиро захоплююся мирними жителями Конотопа, Баштанки, Енергодару, Мелітополя та інших сіл та міст України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм все. Перекриваючи дороги. вони виходять до ворожої техніки. Це вкрай небезпечно, але як це мужньо, – заявив Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що за один тиждень війни в Україні загинули 9 тис. людей.

Також український лідер зазначив, що росіянам своїх 200-х та 300-х доводиться забирати гвинтокрилами. Ба більше, найчастіше це юнаки 19-ти, 20-ти років.

– Що вони бачили у своєму житті, окрім вторгнення на чужу землю? Але більшість з них так і залишаються тут. Україна не хоче бути покритою трупами військових. Забирайтеся додому всією своєю армією. Скажіть своїм командирам, що ви хочете жити, – заявив президент України.

Ще Зеленський зазначив, що цього дня багато спілкувався з керівництвом інших країн, які підтримують Україну.

Крім того, він заявив, що Україна має блискучий результат на Генасамблеї ООН. 141 країна підтримала резолюцію, яка вимагає від РФ негайно забратися з України.

– А за Росію чотири держави, які проголосували проти нас. Ось список: Північна Корея, Еритрея (для тих, хто не знає це африканська країна), Сирія, Білорусь, – зазначив Володимир Зеленський.