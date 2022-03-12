Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

20 марта 2022, 12:52

Враг пытается закрепиться на захваченных рубежах на Полесском направлении и проводит подготовку к наступлению на Киев, информируют в Генштабе ВСУ.

На Донецком направлении главные усилия противник сосредотачивает на штурме населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная. Пытался прорвать оборону наших войск в районе населенного пункта Верхнеторецкое, понес потери, успеха не имел.

Продолжается блокада и обстрелы Мариуполя.