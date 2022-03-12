Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)
В Донецкой области террористы снова применили фосфорные боеприпасы. Об этом сообщает глава ОВА Павел Кириленко.
— В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке враг снова применил фосфорные снаряды. В Кураховскую городскую больницу доставлены 11 раненых гражданских из Марьинского общества, среди них 4 ребенка, — написал он на своей странице в Facebook.
Утром под обстрелом была и Очеретинская община, как результат – двое раненых.
Враг пытается закрепиться на захваченных рубежах на Полесском направлении и проводит подготовку к наступлению на Киев, информируют в Генштабе ВСУ.
На Донецком направлении главные усилия противник сосредотачивает на штурме населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная. Пытался прорвать оборону наших войск в районе населенного пункта Верхнеторецкое, понес потери, успеха не имел.
Продолжается блокада и обстрелы Мариуполя.
По правому берегу Киева врага остановили почти на 70 километров, заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.
По его словам, это делает невозможным ведение огня, кроме ракетных обстрелов.
– По левому берегу его остановили. Но противник цинично расстреливает нашу инфраструктуру. Для неприятеля перекрываются главные пути наступления. Каждый город готовится как оборонительный форт, – заявил Грузевич.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что эти и предыдущие сутки характеризуются укреплением противника на позициях, попыткой пополнить материальные запасы.
Эти действия касаются Сум, Чернигова, Харькова, Киева. Зона ООС, Мариуполь, Херсон и Николаев остаются основными направлениями противника.
— В городе Изюм россияне бросили в бой учебные подразделения Вооруженных сил РФ, которые потерпели поражение: частично уничтожены, частично взяты в плен, частично рассеяны.
Хочу отметить, что в военном деле, когда бросают курсантов в бой, это свидетельствует о почти разгроме, — сказал Арестович.
Стратегические задачи РФ по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля за левобережной частью Украины остаются не выполненными, сообщают в Генштабе ВСУ.
Враг не оставляет попыток занять город Изюм. Также российские войска активизировали боевые действия в районе населенного пункта Рубежное в Луганской области, где имели частичный успех.
За счет перемещения неслаженных и небоеспособных подразделений Центрального и Восточного военных округов враг пытается нарастить войска в направлении Киева.
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что враг не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, но они остаются безуспешными.
На Слобожанском направлении оккупанты пытались провести наступательные действия из района города Изюм, также безуспешно.
— На Попаснянском и Волновахском направлениях провел неудачные штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецк и Марьинка. Понес потери. Проводит перегруппировку войск, осуществляет пополнение запасов. На Мариупольском направлении продолжается штурм города, — сообщили в Генштабе.
Враг пытается дезинформировать население на оккупированных территориях и разгоняет миф о “непобедимости” российских войск.
За прошедшие сутки есть несколько значительных достижений ВСУ, сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
– Первое – наши войска уничтожили командный пункт одной из армий РФ. Возможно, это означает гибель нескольких генералов и возможную паузу и дезорганизацию противником в ведении боевых действий.
Также в течение суток с лучшей стороны показали себя наши воздушные силы. В общей сложности уничтожено 10 воздушных целей, – сказал Арестович.
В то же время враг продолжает разрушение гражданских объектов и террор мирного населения, а также информационно-психологические операции.
По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, враг уже третьи сутки пытается не применять свою авиацию по Киеву, Харькову, Сумам и Николаеву.
Если же она и применяется на этих направлениях, то ограниченно.
– В общем враг собрал вокруг нас 500 боевых самолетов, но авиация РФ не способна проводить сложные воздушные операции, ведь для этого нужно много лет обучения и денег, чего у них нет.
83 самолета наши ВСУ уже сбили, а применяли они 120-150 самолетов из 500. То есть половины уже нет, – объяснил Арестович.
По информации Генштаба ВСУ, в течение дня враг не предпринимал активных наступательных действий. Его усилия сосредоточены на восполнении текущих потерь.
На Полесском направлении противник предпринял неудачную попытку прорыва обороны наших войск на направлении Гута-Межигорска, Лютеж. Не удалось врагу захватить и Макаров.
На Северском направлении фиксируются попытки нарастить группировки и организовать логистическое обеспечение, чтобы возобновить наступление на Чернигов.
На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты не добились успехов в районе Лисичанска, понесли потери, отошли. В окрестностях Мариуполя продолжаются штурмовые действия.
В Луганской области 24 ОМБр имени короля Даниила уничтожила три танка Т-72, одну БМП-3 и весь личный состав российского агрессора.
Вооруженные силы Украины наносят мощные удары по противнику, ситуация остается контролируемой, заявил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, можно говорить о том, что враг определился с основными направлениями наступления.
– Это зона ООС, город Мариуполь и Николаев. На Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине ситуация остается более спокойной. Часть войск противник перебрасывает на юг и восток нашей страны. Все это стало возможным благодаря мужественному сопротивлению жителей и сил обороны Киева, Чернигова, Харькова и Сум, – сказал Арестович.
По состоянию на 12.00 14 марта российской армии не удалось выполнить свои основные задачи. То есть, она не разгромила ВСУ, не вышла на административные границы Донецкой и Луганской областей и не установила контроль над левобережной частью Украины.
Наступление врага удалось остановить на Николаевском и Криворожском направлениях.
Вечером 12 марта российские захватчики снова обстреляли города Северодонецк и Рубежное Луганской области. Там горели квартиры, общежитие, частные жилые дома и автозаправочная станция.
В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать пожары и помогать мирному населению.
Противник закрепился в северной части города Изюм, не оставляет попыток его захвата, сообщают в Генштабе ВСУ.
Враг до сих пор пытается захватить Мариуполь и Северодонецк. Восточные окрестности Мариуполя сейчас находятся под контролем российских войск.
– По имеющимся данным, подразделения оккупантов, которые совершали наступление в Донецком операционном районе, встретили мощное сопротивление Вооруженных Сил Украины и потеряли наступательные возможности, – говорят в Генштабе.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о приятных новостях с фронта. По его словам, на крупнейших операционных направлениях российские войска истощили свои группировки и встают в оборону.
Речь идет о Киевском, Черниговском, Харьковском, Сумском и Южном направлениях. Единственное, где противник пытается продвигаться – зона ООС, но командование об этом знает, принимает соответствующие меры.
– Мы перемололи треть войска противника. Он пытается наскрести резервы… создать группировку из 10-15 тыс. человек и бросить их на фронт, – сказал Арестович.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что после оперативной паузы враг еще две-три недели продолжит попытки наступать на ключевых направлениях.
Речь идет о зоне ООС, Мариуполе, Харькове и, возможно, Киеве.
– Будет еще одна попытка наступать с их стороны. Сейчас они на паузе, под Киевом практически разгромлены, пытаются тыкаться небольшими подразделениями, но мы их уничтожаем.
То есть, они попытаются бросить резервы на те направления, на которых у них наметился успех, – объясняет Арестович.
Мэр Василькова Наталья Баласинович заявила, что враг полностью уничтожил аэропорт города.
– В аэропорт попало восемь ракет. Взорвался склад с боеприпасами, уничтожен склад с горюче-смазочными материалами, – сообщила Баласинович.
В Мариуполе украинские военные почти уничтожили целые подразделения российских захватчиков. Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил.
– Практически прекратила свое существование одна батальонная тактическая группа 102 полка 150 мотострелковой дивизии вооруженных сил России, – говорится в сообщении.
Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщил, что примерно в 22.00 был уничтожен вражеский пункт управления на киевском направлении.
Российские войска стреляют по Николаеву с северо-восточной стороны города. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
На подступах к Мариуполю уничтожили вражеский танк.
– Также в ходе рейда была уничтожена диверсионная группа оккупантов. У которой кроме документов, подтверждающих принадлежность к армии РФ, нашли и радиостанцию, – сообщили в Нацгвардии.
Начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник сообщил, что в Изюме идет ожесточенное сражение, из-за чего не может работать зеленый коридор.
– С утра в городе началось ожесточенное сражение и взрывы не утихают. Прилегающие села также по варварски обстреливаются российскими оккупантами, – сообщил Стрельник.
В Черниговской области пять населенных пунктов освободили от российских военных.
– Подразделения российской федерации не способны в полном объеме вести боевые действия. Существует паника среди офицерского состава, брошенного высшим военно-политическим руководством. Морально-психологическое состояние солдат не способствует выполнению задач.
И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, – сообщает Оперативное командование Північ.
Фейковая империя зла уже рассыпается — СБУ
Служба безопасности Украины сообщает, что две недели оказалось достаточно, чтобы не только российская армия, но ее пропагандисты потеряли темп и растерялись.
Для них стало настоящим шоком, что украинцы – сформировавшаяся нация, а врагу здесь никто не радуется. И теперь их “соловьевы” задают вопрос иначе: будет ли вообще Россия в будущем?
Вооруженные силы Украины дают достойный отпор и сдерживают врага по всем направлениям
На временно захваченных территориях активно работает российская пропаганда, цель которой — договориться с местным населением.
На территории Херсонской области враг пытается ввести административно-полицейский режим, создает систему комендатур по поддержанию так называемого порядка во временно занятых населенных пунктах.
В боях на территории Черниговской области российские оккупанты терпят потери. Поэтому личный состав оккупационных войск деморализован и сдается в плен.
Российским войскам не хватает личного состава, поэтому решили привлечь заключенных из Ростовской области. За это заключенным предлагают амнистию. Готовы братья всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы.
Силы обороны Украины дают отпор и сдерживают наступательную операцию РФ на всех направлениях, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
На Полесском направлении захватчики пытаются прорвать оборону в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Жовтневое, Андреевка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов и блокировать Киев.
На Северском направлении противник остановлен при попытке прорвать оборону города Чернигов.
На Харьковском направлении агрессор продолжает безуспешные попытки блокировки Харькова с севера. К ведению боевых действий в районе города привлечены стрелковые полки, сформированные за счет российских резервистов.
На Донецком и Таврическом направлениях противник пытается захватить Мариуполь и Северодонецк.
На Южнобузском направлении российский агрессор пытался установить контроль над городом Николаев и развить наступление в направлениях на города Запорожье и Кривой Рог.
В Черноморской и Азовской операционных зонах из-за погодных условий вражеские корабли вернулись в военно-морские базы и пункты базирования.
Отмечается, что российские войска остановлены, деморализованы и несут значительные потери.
Уничтоженная колонна вражеской артиллерии – результат работы пограничников и воинов ВСУ. Под Сумами разведгруппа пограничников обнаружила колонну техники противника, двигавшуюся между населенными пунктами. Среди них была и реактивная артиллерия.
Координатами пограничники сразу поделились с собратьями, после чего более десятка боевых машин российских войск взорвались и сгорели.
— По прогнозу должен быть град, но распогодилось, — подчеркнули в ВСУ.
В СНБО назвали главную неожиданность российского вторжения. Украина начала готовиться еще в ноябре 2021 года, но не ожидала, что нападение будет совершено с территории Беларуси, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
– Мы не могли обществу сказать, что будет война. Это было недопустимо, потому что это была одна из тактик Российской Федерации, чтобы здесь начался хаос, – объяснил он.
Украинские защитники дают отпор российским военным уже более двух недель. Никто в мире не верил, что украинцы смогут выстоять, а тем более долго продержаться.
Однако Вооруженные силы Украины не просто держатся, а уже переходят к контратакам. Планы врага разрушены, а за этим наблюдает весь мир, убежден министр обороны Украины Алексей Резников.
Вооруженные силы Украины и пограничники удержали наступление российской пехоты под Луганском.
— Пехота противника получила уверенное сопротивление и потеряла по меньшей мере 10 человек. Двое мужчин из вражеских рядов сдались в плен. Они назвались жителями временно оккупированной территории Украины, которых принудительно мобилизовали, – отметили в Госпогранслужбе.
Украинские военные отчаянно защищают мирных жителей от российских захватчиков.
Уши вянут от лжи Российской Федерации.
Постійна рада ОБСЄ втомилася слухати рашистські нісенітниці про “твердиню націоналістів” у пологовому будинку, “секретні біологічні лабораторії”, “розробку брудної бомби” тощо. Російського постпреда залишили у залі майже наодинці з його фейками. pic.twitter.com/FEI9PFPodl
— Yevhenii Tsymbaliuk (@YevheniiT) March 10, 2022
Харьков! Воздушная тревога! Всем в укрытие!
Начато уголовное производство – российские войска обстреляли авто под Сумами, погибла женщина.
По данным следствия, 9 марта в селе Боромля враги обстреляли машину, в которой со стороны Сум ехали супруги. Погибла 51-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сиденье. Российские военные забрали у водителя мобильный телефон и завладели автомобилем.
Россия убивает украинцев! Сегодня стало известно, что вчерашний авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе убил трех человек, среди которых есть ребенок.
За 10 марта российские войска убили еще двух жителей области: одного в Мариуполе и одного в селе Терны. Четверо людей получили ранения: по одному в Мариуполе, Краматорске, Тернах и Мироновском.
Общее количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно. Каждый военный преступник будет наказан!
За два дня из горячих точек эвакуировали более 80 тыс. людей. Ирина Верещук рассказала о результатах гуманитарных коридоров.
В Изюм удалось ввезти более 100 тонн необходимой гуманитарной помощи (медикаменты, еда, вода и другой необходимый груз), еще столько же доставили в Энергодар.
Российские войска снова не позволяют открыть зеленые коридоры из Волновахи, даже для доставки гуманитарного груза. Мариуполь потерпел гуманитарную катастрофу, враги держат город в блокаде.
Автобусы с эвакуированными людьми из Бучи продолжают прибывать в Белогородку. Наконец-то истощенные мирные жители могут почувствовать себя в безопасности.
— Ни один человек не получил воды, ни один человек не смог выйти из кольца в Мариуполе, — рассказала в эфире ICTV Ирина Верещук.
Под Киевом продолжаются бои. И сейчас столица помогает области в эвакуации жителей Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня. За последние два дня удалось вывезти тысячи человек.
Город предоставляет пассажирский транспорт. Спасатели встречают людей на железнодорожном вокзале. И желающих выехать из столицы отправляют поездами в западные области Украины. Киев сердцем с жителями Мариуполя, Николаева, Харькова, Херсона, Чернигова, Житомира и других городов Украины.
– Вместе мы сильны! Наши военные – отважные герои! Украинцы – свободная нация. И мы выстоим, – убежден мэр Киева Виталий Кличко.
Бой на направлении Броваров завершился полным разгромом подразделения российских войск.
– Наши силы обороны надежно защищают столицу. Мы будем “кошмарить” противника, давить его же техникой и оружием, не оставим в покое ни днем, ни ночью, — заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что российские войска разместились между Херсонской и Николаевской областями.
Они не могут наступать на город, но и не хотят отступать, потому что боятся, что их расстреляют свои же.
Украинским военным удалось отразить попытку форсирования противником реки Ирпень в районе населенного пункта Мощун и освободить его.
По информации Генштаба ВСУ, противника остановили на всех направлениях. Российские войска пробуют удержать занятые рубежи и позиции.
— Как особенность, враг с целью введения в заблуждение подразделений Сил обороны Украины начал обозначать себя желтой лентой на рукаве. Однако для идентификации принадлежности к ВС РФ желтая лента также крепится на ногу. Будьте бдительны! – сообщили в Генштабе.
Российские войска продолжают бомбить жилые дома в Мариуполе.
– Есть попадание в корпус Приазовского государственного технического университета в центре города. Также зафиксирована бомбардировка в районе Драматического театра, — сообщают в Мариупольском городском совете.
Информация о пострадавших уточняется.
Российские агрессоры в 8.00 нанесли еще один удар по Мариуполю.
В результате обстрелов российских самолетов есть один погибший.
По состоянию на сегодняшний день боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения в Украину составили:
- личного состава – более 12 тыс. человек;
- танков – 335;
- боевых бронированных машин – 1105;
- артиллерийских систем – 123;
- РСЗО – 56;
- средства ПВО – 29;
- самолетов – 49;
- вертолетов – 81;
- автомобильной техники – 526;
- корабли/катера – 3;
- цистерн с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
В Черниговской области воздушная тревога!
Киевская область – воздушная тревога!
Во временно оккупированном Херсоне слышны взрывы!
Об этом пишет Суспільне Херсон.
В городе Малин Житомирской области в результате авиаудара погибли 5 человек, двое из них – дети 2021 года рождения.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в городе разрушены семь домов. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Вечером 8 марта в результате авиаудара в Харьковской области погиб один мирный житель и ребенок 2015 года рождения.
Снаряд попал в жилой дом в селе Донец Чугуевского района.
Путинские агрессоры вечером 8 марта нанесли авиаудар по воинской части Борисполя. Город расположен в 30 км от Киева.
Количество пострадавших в результате взрывов устанавливается.
В Харькове только за минувшие сутки погибли 27 мирных жителей. Пятеро среди них – дети.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Напцполиции Харьковщины Сергей Болвинов.
Украинские военные держат ключевые города и не дают врагу продвигаться вперед, говорит советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
– Темпы продвижения врага существенно замедлились. В настоящее время на отдельных направлениях наступление практически остановлено. Те силы, которые двигаются дальше, делают это малыми силами, проводят предварительную разведку и не представляют существенной угрозы, – заявил Арестович.
Советник главы ОП подчеркнул, что продолжаются информационно-психологические операции против населения Украины. Наша задача – держаться и не верить их лживым сообщениям.
В Василькове воздушная тревога!
В Херсоне раздаются взрывы!
Ахтырка внимание! Угроза авиаудара – всем в укрытие!
Российские захватчики продолжают обстреливать Мариуполь, в разрушениях от вражеского огня все районы. Город до сих пор без освещения, воды, газа и связи.
– Не осталось улиц без разбитых окон, уничтоженных квартир или даже домов. Сложно сказать и на счет жертв от российской агрессии, ведь тела погибших соседи хоронят прямо во дворах жилого сектора, — сообщили в Национальной гвардии Украины.
Около 20.20 в результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазу в городе Житомир и пгт. Черняхов.
В Житомире возникло возгорание резервуара емкостью 10 куб. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 20 человек и 4 единиц техники ГСЧС.
В пгт. Черняхов произошло возгорание двух полупустых резервуаров (емкость уточняется). Из рядом расположенных частных жилых домов проведена эвакуация жильцов. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечено 24 человека и 5 ед. техники ГСЧС.
Российские войска захватили городскую телебашню и башни радиосвязи в Мелитополе Запорожской области. В результате военных действий в городе разрушено более 90 домов.
– Городская телебашня и башни радиосвязи находятся под контролем оккупантов, соответственно, не под контролем нашего государства. И все то, что сегодня вещается как по радио, так и по телевидению, я ставил бы под сомнения. Прошу вас обратить на это внимание, – сообщил мэр Иван Федоров.
Силы обороны продолжают вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон, Объединенные силы – в восточной части Донецкого операционного района. Продолжается охрана важных районов и путей передвижения, оборона Киева.
— Оккупанты опрокидывают авиационные подразделения на территорию Беларуси с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. В населенном пункте Мила Киевской области подразделение из кадыровских наемников производит обстрелы мирного населения, — сообщили в Министерстве обороны Украины.
Мэр Ирпеня Игорь Маркушин заявил, что город еще не полностью захватил российский агрессор.
– Часть Ирпеня действительно захватили российские захватчики, но часть Ирпеня бьется и не сдает свои позиции! Хочу, чтобы все понимали – это официальная информация, – сказал Маркушин.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что украинские военные успешно отбили Николаевский аэропорт.
Он добавил, что удалось отразить атаки и по другим направлениям.
Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким сообщил, что враг зашел в аэропорт Николаева. В настоящее время врага пытаются выбить оттуда.
Последствия ночного обстрела мирного Николаева российскими военными.
Российские военные обстреляли жилые кварталы Харькова. Пострадал частный сектор. Информации о погибших и раненых сейчас нет.
Утро для николаевских спасателей было тяжелым и напряженным. Вражеские обстрелы жилых кварталов и в пригороде Николаева привели к пожарам.
Жители Николаева сообщают, что взрывы слышны во всех районах города. Жители пишут в соцсетях, что в некоторых домах пропал свет.
По оперативным данным Национальной полиции, в ближайшее время планируется атака противника на Харьков. Уважаемые харьковчане, немедленно направляйтесь в укрытие, не выходите при обстреле. Берегите свою жизнь!
ВНИМАНИЕ! В Киеве, Чернигове и Виннице объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!
В 5.15 по Николаеву вражеские войска ударили реактивными системами залпового огня.
В Виннице – воздушная тревога. Эфир был прерван, чтобы сообщить об угрозе местных жителей. Немедленно направляйтесь в укрытие!
В Броварском районе под Киевом бойцы спецподразделения КОРД из ручного противотанкового гранатомета уничтожили два вражеских танка агрессора. Потерь среди личного состава полиции нет.
Российская колонна, растянувшаяся на 65 км возле Киева, стоит на месте.
Город Ахтырка, Сумская область. Община города, его мирные жители стали заложниками российской агрессии и достойно держатся в этой ситуации.
Город полностью без тепла. Разрушена ТЭЦ. Российские самолеты разбомбили склады с продуктами питания, стройматериалами и стоянкой бензовозов.
Николаевская область. Десантники российского агрессора просто убежали. Новые трофеи украинских защитников.
Первомайск! Воздушная тревога! Все в укрытие!
Россия в последние дни вербует в Сирии бойцов с опытом ведения военных действий в городских условиях.
Сирийцев хотят привлечь для штурма Киева и других украинских городов, сообщает The Wall Street Journal.
Вражеским войскам нанесен большой урон в личном составе и технике. Уничтожены командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковник Денис Глебов.
Российско-оккупационные войска с моря нанесли ракетный удар по Тузлам Одесской области. Удар был нанесен по объектам критической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.
На Луганском направлении украинские защитники ведут тяжелые бои с российскими оккупантами. Ситуация на Донбассе оценивается как напряженная, но контролируемая украинскими войсками.
В Житомире, Днепре и на окрестностях Киева продолжается ожесточенное сопротивление вражеским войскам.
Вражеские войска пытаются захватить Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев, Мариуполь, Новоазовск, Луганскую и Донецкую области. Однако Вооруженные силы Украины делают все, чтобы они не добились этой цели.
Вражеские войска продолжают обстреливать Харьков! Жителей города просят оставаться в бомбоубежищах и бить российских бойцов при первой возможности. Держимся вместе!
В Центре противодействия дезинформации опубликовали реальную карту боевых действий в Украине.
— Оккупанты не контролируют территории – они временно контролируют дороги и некоторые населенные пункты. Представленная Нейтаном Русером из ASPI Cyber Policy карта отображает наиболее актуальную и корректную информацию – без манипуляций по территории, – отметили в ЦПД.
Под Одессой в результате авиаудара РФ ко дну пошел украинский патрульный катер Славянск.
По словам мэра города Южный Владимира Новацкого, вражеские крылатые ракеты “воздух-земля” потопили катер с моряками еще 3 марта.
В течение трех суток продолжались поисковые работы, но пока никого найти не удалось.
Во время контратаки на Мариупольском направлении украинские военные уничтожили три вражеских танка, четыре БМП, два Тигра и около 30 российских оккупантов.
Два захватчика попали в плен и стали говорить то же, что и другие пленные: Мы не знали куда нас отправляют.
Аэропорт Винница и воинскую часть в Гавришевке обстреляли ракетами, из-за чего начался пожар.
На месте уже работают службы ГСЧС.
Военно-политическая обстановка в Украине остается контролируемой, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Обстановка вокруг Киева до сих пор напряженная. Наши военные наносят артиллерийские удары по противнику на северо-запад от столицы.
– Противник пытается продвинуться в сторону Николаева и Вознесенска, пытаясь создать угрозу Южно-Украинской АЭС, но ситуация контролируется Вооруженными силами Украины, – говорит Арестович.
Мощный взрыв только что раздался в Киеве. По предварительной информации это была ракета, которую уничтожила наша система противовоздушной обороны.
Славянск, Полтава – воздушная тревога!!
В Харькове после обстрелов начался пожар в одном из домов.
В Харькове снова неспокойно! Раздается серия взрывов!