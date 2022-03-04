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Факты / Украина / Общество

Европа должна проснуться — Зеленский об обстреле Запорожской АЭС

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Европу из-за обстрела российскими военными Запорожской АЭС.

— Европа сейчас должна проснуться. Горит самая большая атомная станция Европы. Прямо сейчас российские танки расстреливают атомные блоки, – отметил президент.

Более того, танки захватчиков оснащены тепловизорами, то есть они знают куда, стреляют и делают это специально.

— Обращаюсь ко всем людям, кто знает слово Чернобыль. Это была глобальная катастрофа, с последствиями которой боролись сотни тысяч человек. Эвакуировали десятки тысяч человек. Россия желает это повторить. Она уже это повторяет, но в шесть раз сильнее. Европейцы очнитесь, пожалуйста, — заявил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что в Чернобыле взорвался один энергоблок, а на Запорожской АЭС таких шесть.

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Украинский лидер отметил, что Россия стала первым государством в мире, обстреливающим атомные энергоблоки.

— Государство-террорист прибегло и к ядерному террору, — заявил Зеленский.

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