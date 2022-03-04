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Факти / Україна / Суспільство

Європа має прокинутись – Зеленський про обстріл Запорізької АЕС

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Європи через обстріл російськими воєнними Запорізької АЕС.

– Європа зараз повинна прокинутись. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки, – зазначив президент.

Ба більше, танки загарбників оснащені тепловізорами, тобто вони знають куди стріляють і роблять це спеціально.

– Звертаюся до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль. Це була глобальна катастрофа, з наслідками якої боролися сотні тисяч людей. Евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити. Вона вже це повторює, але у шість разів сильніше. Європейці прокиньтесь, будь ласка, – заявив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що в Чорнобилі вибухнув один енергоблок, а на Запорізькій АЕС таких шість.

Український лідер зазначив, що Росія стала першою державою у світі, яка обстрілює атомні енергоблоки.

– Держава-терорист вдалася і до ядерного терору, – заявив Зеленський.

 

 

 

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