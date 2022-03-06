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Факты / Украина / Общество

Куда можно выехать из Украины без загранпаспорта: список стран

Сіраш Дарина
черги на кордоні іото

24 февраля 2022 года Россия совершила жестокое и коварное вторжение на суверенные территории Украины, в частности, первыми на себя приняли удар мирные города. Украине вынуждены скрываться от опасности в бомбоубежище.

Есть и те, кто вынужден оставлять дома в поисках надежной защиты.

Некоторые граждане принимают решение уехать из Украины. Однако не все имеют загранпаспорт, или возможность вернуться в дом за ним.

Рассказываем, какие страны готовы принять украинцев без документов.

Государственная пограничная служба Украины подсчитала, что после начала полномасштабной войны с нашей территории выехали более 875 тысяч граждан.

Больше всего беженцев сейчас находятся в:

  • Польши (более 450 тысяч человек);
  • Венгрии (более 115 тысяч граждан);
  • Словакии;
  • Румынии;
  • Молдове.

Эти страны принимают украинцы, спасающиеся от войны. Их пускают в страну даже при отсутствии биометрического паспорта или других проездных документов.

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Достаточно других документов, удостоверяющих личность.

Также готовы принять украинцев и в Ирландию. Там упразднили визовый режим для украинцев.

Однако прибывшие в Ирландию без визы в течение этого периода будут иметь 90 дней после прибытия, чтобы урегулировать свой статус пребывания в стране.

Чехия планирует пускать украинцев, у которых нет биометрического паспорта и не могут в этих условиях его получить.

Сейчас украинцам разрешено жить в ЕС 3 года без необходимости предварительно подавать просьбы о предоставлении убежища.

Фото: Госпогранслужба

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