Кабинет министров Украины на время действия военного положения разрешил использовать средства из “пакета малыша” на любые товары, в которых нуждается та или иная семья.

На это обратила внимание уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Как известно, одноразовую натуральную помощь при рождении ребенка “пакет малыша” можно получить в денежном эквиваленте. Теперь правительство расширило возможности для использования этой монетизированной формы помощи.

– Семьи с детьми, которые изъявили желание получить монетизированную форму одноразовой помощи “пакет малыша”, могут потратить средства на любые необходимые товары и цели без ограничений… Средства могут быть использованы на приобретение лекарств, продуктов питания, горючее и т.п. в период военного положения и месяц после его окончания, — подчеркнула Денисова.

Такие изменения были утверждены постановлением Кабмина № 204 от 5 марта. Согласно этому документу:

• Сняты ограничения на использование средств денежной компенсации “пакет малыша” – их можно будет потратить на приобретение любых товаров в любых заведениях торговли.

• Такие нормы будут действовать в период военного положения плюс один месяц после его завершения.

• Теперь не нужно открывать специальный счет для начисления средств помощи “пакет малыша”. Достаточно будет указать любой активный счет в Приватбанке.

Этим же постановлением Кабмин определил порядок получения денежной компенсации “пакет малыша” во время военного положения:

• Решение о назначении компенсации будут принимать подразделения по вопросам соцзащиты населения районных, районных в Киеве госадминистраций, районных военных администраций, исполнительные органы городского совета.

• Для получения средств один из родителей ребенка должен подать заявление, копию свидетельства о рождении, а также справку из роддома о неполучении “пакета малыша” в натуральной форме.

• В случае отсутствия свидетельства о рождении ребенка к заявлению можно добавить копию документа, подтверждающего факт его рождения в медучреждении или вне его.

• При отсутствии родителей ребенка заявление могут подать его опекуны, приемные родители, патронатные воспитатели. В таком случае к пакету документов следует добавить копию решения госадминистрации или суда об установлении опеки или копию решения об устройстве ребенка в детдом семейного типа, приемную семью и т.д.

• Заявление следует подавать лично по месту жительства (нахождения) получателя помощи.

Источник: Людмила Денисова, Кабинет министров, Министерство соцполитики