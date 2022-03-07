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Факты / Украина / Общество

Средства из “пакета малыша” во время войны разрешили использовать на любые товары

Юлия Соколова редактор ленты
Пакунок маляти

Кабинет министров Украины на время действия военного положения разрешил использовать средства из “пакета малыша” на любые товары, в которых нуждается та или иная семья.

На это обратила внимание уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Как известно, одноразовую натуральную помощь при рождении ребенка “пакет малыша” можно получить в денежном эквиваленте. Теперь правительство расширило возможности для использования этой монетизированной формы помощи.

– Семьи с детьми, которые изъявили желание получить монетизированную форму одноразовой помощи “пакет малыша”, могут потратить средства на любые необходимые товары и цели без ограничений… Средства могут быть использованы на приобретение лекарств, продуктов питания, горючее и т.п. в период военного положения и месяц после его окончания, — подчеркнула Денисова.

Такие изменения были утверждены постановлением Кабмина № 204 от 5 марта. Согласно этому документу:

• Сняты ограничения на использование средств денежной компенсации “пакет малыша” – их можно будет потратить на приобретение любых товаров в любых заведениях торговли.

• Такие нормы будут действовать в период военного положения плюс один месяц после его завершения.

• Теперь не нужно открывать специальный счет для начисления средств помощи “пакет малыша”. Достаточно будет указать любой активный счет в Приватбанке.

Этим же постановлением Кабмин определил порядок получения денежной компенсации “пакет малыша” во время военного положения:

• Решение о назначении компенсации будут принимать подразделения по вопросам соцзащиты населения районных, районных в Киеве госадминистраций, районных военных администраций, исполнительные органы городского совета.

• Для получения средств один из родителей ребенка должен подать заявление, копию свидетельства о рождении, а также справку из роддома о неполучении “пакета малыша” в натуральной форме.

• В случае отсутствия свидетельства о рождении ребенка к заявлению можно добавить копию документа, подтверждающего факт его рождения в медучреждении или вне его.

• При отсутствии родителей ребенка заявление могут подать его опекуны, приемные родители, патронатные воспитатели. В таком случае к пакету документов следует добавить копию решения госадминистрации или суда об установлении опеки или копию решения об устройстве ребенка в детдом семейного типа, приемную семью и т.д.

• Заявление следует подавать лично по месту жительства (нахождения) получателя помощи.

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Источник: Людмила Денисова, Кабинет министров, Министерство соцполитики

Фото: УНИАН

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