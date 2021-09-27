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Факты / Украина / Общество
Марія Степанюк |

В Украине вернули бэби-боксы: что входит в пакет малыша

Пакунок маляти

С 27 сентября родильные дома и центры социальной защиты во всех регионах Украины получат свои бэби-боксы — пакеты малыша.

Заключенный с производителем пакетов малыша договор позволил закупить 53 тыс. комплектов с общей экономией 63 млн грн для государства. Заключенное соглашение с поставщиком боксов действует до конца 2021 года.

В Украине вернули бэби-боксы: что входит в пакет малыша
В Украине вернули бэби-боксы: что входит в пакет малыша
В Украине вернули бэби-боксы: что входит в пакет малыша
В Украине вернули бэби-боксы: что входит в пакет малыша
В Украине вернули бэби-боксы: что входит в пакет малыша
В Украине вернули бэби-боксы: что входит в пакет малыша
В Украине вернули бэби-боксы: что входит в пакет малыша
В Украине вернули бэби-боксы: что входит в пакет малыша
В Украине вернули бэби-боксы: что входит в пакет малыша / 4 фотографии

Из-за несвоевременного проведения тендера весной 2021 года пакетов малыша не было нигде.

Среди нововведений, касающихся программы Пакет малыша, теперь можно выбирать: бэби-бокс или карта с деньгами, которую можно использовать в специальных магазинах.

Что входит в бэби-бокс?

  • упаковка подгузников;
  • влажные салфетки;
  • пеленки;
  • 3 шапочки на вырост;
  • 11 боди с коротким рукавом разного размера;
  • 11 боди с длинным рукавом разного размера;
  • 4 пары ползунков и 11 слипов;
  • 4 рубашки и 4 пары носков;
  • перчатки и 2 слюнявчики;
  • термометры для воды и для тела;
  • маникюрные ножницы и расческа;
  • одеяло, пододеяльник и плед;
  • матрас;
  • 2 полотенца;
  • 6 игрушек и коврик;
  • мягкая книжка;
  • кремы и мыло;
  • коробка-колыбель.

Пакет малыша — это государственная единовременная поддержка семей, в которых родился ребенок. В него входят самые необходимые вещи для младенцев в первые месяцы жизни.

В соответствии с законом Украины О государственной помощи семьям с детьми, одноразовая натуральная помощь Пакет малыша — помощь в случае рождения ребенка — предоставляется: родителям живорожденного ребенка; лицам, которые их заменяют; родственникам, которые забирают ребенка из роддома.

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Единственное основание для выдачи бэби-бокса — факт рождения живого ребенка. Получить пакет малыша можно в любом государственном или частном учреждении здравоохранения.

Стоимость и наполнение набора менялись в течение трех лет.

Сейчас стоимость пакета малыша — это три прожиточных минимума для детей до шести лет, то есть 5 763 грн.

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