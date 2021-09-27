В Украине вернули бэби-боксы: что входит в пакет малыша

С 27 сентября родильные дома и центры социальной защиты во всех регионах Украины получат свои бэби-боксы — пакеты малыша.
Заключенный с производителем пакетов малыша договор позволил закупить 53 тыс. комплектов с общей экономией 63 млн грн для государства. Заключенное соглашение с поставщиком боксов действует до конца 2021 года.
Из-за несвоевременного проведения тендера весной 2021 года пакетов малыша не было нигде.
Среди нововведений, касающихся программы Пакет малыша, теперь можно выбирать: бэби-бокс или карта с деньгами, которую можно использовать в специальных магазинах.
Что входит в бэби-бокс?
- упаковка подгузников;
- влажные салфетки;
- пеленки;
- 3 шапочки на вырост;
- 11 боди с коротким рукавом разного размера;
- 11 боди с длинным рукавом разного размера;
- 4 пары ползунков и 11 слипов;
- 4 рубашки и 4 пары носков;
- перчатки и 2 слюнявчики;
- термометры для воды и для тела;
- маникюрные ножницы и расческа;
- одеяло, пододеяльник и плед;
- матрас;
- 2 полотенца;
- 6 игрушек и коврик;
- мягкая книжка;
- кремы и мыло;
- коробка-колыбель.
Пакет малыша — это государственная единовременная поддержка семей, в которых родился ребенок. В него входят самые необходимые вещи для младенцев в первые месяцы жизни.
В соответствии с законом Украины О государственной помощи семьям с детьми, одноразовая натуральная помощь Пакет малыша — помощь в случае рождения ребенка — предоставляется: родителям живорожденного ребенка; лицам, которые их заменяют; родственникам, которые забирают ребенка из роддома.
Единственное основание для выдачи бэби-бокса — факт рождения живого ребенка. Получить пакет малыша можно в любом государственном или частном учреждении здравоохранения.
Стоимость и наполнение набора менялись в течение трех лет.
Сейчас стоимость пакета малыша — это три прожиточных минимума для детей до шести лет, то есть 5 763 грн.