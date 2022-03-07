Кабінет міністрів України на час дії воєнного стану дозволив використовувати кошти з “пакунка малюка” на будь-які товари, яких потребує та чи інша родина.

На це звернула увагу уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Як відомо, одноразову натуральну допомогу при народженні дитини “пакунок малюка” можна отримати в грошовому еквіваленті. Тепер уряд розширив можливості для використання цієї монетизованої форми допомоги.

– Сім’ї з дітьми, які виявили бажання отримати монетизовану форму одноразової допомоги “пакунок малюка”, можуть витратити кошти на будь-які необхідні товари та цілі без обмежень… Кошти можуть бути використані на придбання ліків, продуктів харчування, пальне тощо в період воєнного стану та місяць після його закінчення, – наголосила Денісова.

Такі зміни були затверджені постановою Кабміну № 204 від 5 березня. Згідно з цим документом:

• Знято обмеження на використання коштів грошової компенсації “пакунок малюка” – їх можна буде витратити на придбання будь-яких товарів у будь-яких закладах торгівлі.

• Такі норми діятимуть протягом періоду воєнного стану плюс один місяць після його завершення.

• Тепер не потрібно відкривати спеціальний рахунок для нарахування коштів допомоги “пакунок малюка”. Достатньо буде зазначити будь-який активний рахунок у Приватбанку.

Цією ж постановою Кабмін визначив порядок отримання грошової компенсації “пакунок малюка” під час воєнного стану:

• Рішення про призначення компенсації ухвалюватимуть підрозділи з питань соцзахисту населення районних, районних у Києві держадміністрацій, районних військових адміністрацій, виконавчі органи міської ради.

• Для отримання коштів один із батьків дитини повинен подати заяву, копію свідоцтва про народження, а також довідку з пологового будинку про неотримання “пакунка малюка” в натуральній формі.

• У разі відсутності свідоцтва про народження дитини до заяви можна додати копію документа, який підтверджує факт її народження в медзакладі чи поза ним.

• За відсутності батьків дитини заяву можуть подати її опікуни, прийомні батьки, патронатні вихователі. В такому разі до пакета документів слід додати копію рішення держадміністрації чи суду про встановлення опіки або ж копію рішення про влаштування дитини до дитбудинку сімейного типу, прийомної сім’ї тощо.

• Заяву потрібно подавати особисто за місцем проживання (перебування) отримувача допомоги.

Джерело: Людмила Денісова, Кабінет міністрів, Міністерство соцполітики