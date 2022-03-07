Уряд Республіки Польща планує прийняти закон, який відкриватиме доступ до ринку праці для громадян України, перебування яких в країні вважається легальним (перетин кордону від 24./02), повідомляє Фактам ICTV експертка з питань легалізації у Польщі Оксана Колесник.

Тобто, працювати можна буде без дозволу.

Українці також матимуть можливість безкоштовно отримувати медичнe допомогу.

Офіційно, на підставі приписів кожна людина, котра перетнула кордон після 24.02.2022 є забезпеченою державною медициною, а саме:

візити до лікарів,

консультації,

знижки на деякі ліки,

обов’язкова вакцинація.

Але це не стосується вузькопрофільних напрямків (наприклад, ортодонт).

Також сім’ї з дітьми будуть отримувати соціальні виплати, такі як 300, 500 злотих.

Виплата 500 злотих – це соціальна щомісячна виплата на території Польщі, спрямована на надання допомоги сім’ям, що виховують дітей.

Виплати:

Вимоги: дитина знаходиться на території Польщі. Батьки, або один з них має Посвідку на тимчасове, або постійне проживання. Однак зараз планується допомагати всім дітям, які перебувають на території Польщі.

Виплата 300 злотих це одноразова виплата на підготовку до школи, надається з 01 вересня по 30 листопада один раз на рік на дитину, що навчається. На закупівлю канцелярії, одягу, обладнання до школи.

Школи і дитячі садки будуть безкоштовними. Якщо раніше не було чистих україномовних шкіл в Польщі, а були лише інтеграційні класи, в яких акцент робився на вивчення мови та адаптацію дітей в польському середовищі, то на даний момент організовуються класи при школах, і групи в дитсадках з україномовними викладачами. Цей процес дуже активно розповсюджується на території Польщі, адже з України приїздять вчителі, готові допомагати і продовжувати свою діяльність на користь українських дітей біженців.

Безкоштовний проїзд

Як мінімум, на 1 місяць українці мають безкоштовний проїзд в містах Польщі громадським транспортом. (Для цього потрібно показати контролеру паспорт зі штампом перетину кордону) та загальною польською залізницею PKP. Придбання квитка теж є необхідним через касу. Так само після перевірки паспорту людина отримує квиток, але не платить за нього жодних коштів.

Легалізація:

Планується спрощена процедура для всіх осіб, які в’їхали після 24/02.

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Вона буде полягати у здійсненні реєстрації таких осіб і отриманні документу терміном до 3 років. В який спосіб буде проводитися реєстрація, де, та якого документу- поки не ясно, але буде щось нове.

Допоки чіткого регулювання процесів біженства немає: