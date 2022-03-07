Уряд Республіки Польща планує прийняти закон, який відкриватиме доступ до ринку праці для громадян України, перебування яких в країні вважається легальним (перетин кордону від 24./02), повідомляє Фактам ICTV експертка з питань легалізації у Польщі Оксана Колесник.
Тобто, працювати можна буде без дозволу.
Українці також матимуть можливість безкоштовно отримувати медичнe допомогу.
Офіційно, на підставі приписів кожна людина, котра перетнула кордон після 24.02.2022 є забезпеченою державною медициною, а саме:
- візити до лікарів,
- консультації,
- знижки на деякі ліки,
- обов’язкова вакцинація.
Але це не стосується вузькопрофільних напрямків (наприклад, ортодонт).
Також сім’ї з дітьми будуть отримувати соціальні виплати, такі як 300, 500 злотих.
Виплата 500 злотих – це соціальна щомісячна виплата на території Польщі, спрямована на надання допомоги сім’ям, що виховують дітей.
Виплати:
Вимоги: дитина знаходиться на території Польщі. Батьки, або один з них має Посвідку на тимчасове, або постійне проживання. Однак зараз планується допомагати всім дітям, які перебувають на території Польщі.
Виплата 300 злотих це одноразова виплата на підготовку до школи, надається з 01 вересня по 30 листопада один раз на рік на дитину, що навчається. На закупівлю канцелярії, одягу, обладнання до школи.
Школи і дитячі садки будуть безкоштовними. Якщо раніше не було чистих україномовних шкіл в Польщі, а були лише інтеграційні класи, в яких акцент робився на вивчення мови та адаптацію дітей в польському середовищі, то на даний момент організовуються класи при школах, і групи в дитсадках з україномовними викладачами. Цей процес дуже активно розповсюджується на території Польщі, адже з України приїздять вчителі, готові допомагати і продовжувати свою діяльність на користь українських дітей біженців.
Безкоштовний проїзд
Як мінімум, на 1 місяць українці мають безкоштовний проїзд в містах Польщі громадським транспортом. (Для цього потрібно показати контролеру паспорт зі штампом перетину кордону) та загальною польською залізницею PKP. Придбання квитка теж є необхідним через касу. Так само після перевірки паспорту людина отримує квиток, але не платить за нього жодних коштів.
Легалізація:
Планується спрощена процедура для всіх осіб, які в’їхали після 24/02.
Вона буде полягати у здійсненні реєстрації таких осіб і отриманні документу терміном до 3 років. В який спосіб буде проводитися реєстрація, де, та якого документу- поки не ясно, але буде щось нове.
Допоки чіткого регулювання процесів біженства немає:
- у кого є діючий біометичний паспорт – будь ласка, можна працювати, згідно дозволів, час видачу дозволу 3-7 робочих днів.
- при наявності Карти Поляка дозвіл на роботу не потрібен. Повинно працювати де-факто навіть у ситуації, коли така особа не має дійсного закордонного паспорта.
- у кого немає паспорта – процедура невідома, інформація відсутня.