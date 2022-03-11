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Факты / Украина / Общество

Продукты и лекарства — где в Киеве пенсионеры и инвалиды могут получить помощь

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Продукты и лекарства — где в Киеве пенсионеры и инвалиды могут получить помощь

Из-за войны в Украине возможны проблемы с доступом к продуктам питания. В Киеве лица из числа социально незащищенных категорий и те, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, могут обратиться в территориальные центры социального обслуживания по месту жительства и получить продуктовые наборы.

Кто может рассчитывать на помощь:

  • лица с инвалидностью;
  • семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью;
  • одинокие старики;
  • паллиативные больные;
  • лица, доход которого не превышает суммы двух прожиточных минимумов.
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Адреса в Киеве, где можно получить продукты:

  • Киевский городской территориальный центр социального обслуживания (ул. Котельникова, 32/11, 044 450 91 66);
  • Голосеевский район (ул. Л. Толстого, 25/2, 044 235 00 40);
  • Дарницкий район (ул. Вербицкого, 9-І, 044 562 47 30);
  • Деснянский район (ул. Будищанская, 4, 044 533 72 51);
  • Днепровский район (ул. Курнатовского, 7-А, 044 512 00 35);
  • Оболонский район (ул. Озерная, 18-А, 044 414 09 41);
  • Печерский район (ул. Бойчука (Киквидзе), 11-А, 066 733 07 30);
  • Подольский район (ул. Братская, 15/9, 044 425 05 12);
  • Святошинский район (ул. Жмеринская, 22-А, 044 405 92 75);
  • Соломенский район (б-р В. Гавела, 83-А, 044 497 73 27);
  • Шевченковский район (ул. Сальского, 11-А, 044 467 00 14).
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В то же время 15-51 не принимает заявки на продуктовые наборы. Следует звонить по номерам, указанным выше.

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Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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