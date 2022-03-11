Из-за войны в Украине возможны проблемы с доступом к продуктам питания. В Киеве лица из числа социально незащищенных категорий и те, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, могут обратиться в территориальные центры социального обслуживания по месту жительства и получить продуктовые наборы.
Кто может рассчитывать на помощь:
- лица с инвалидностью;
- семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью;
- одинокие старики;
- паллиативные больные;
- лица, доход которого не превышает суммы двух прожиточных минимумов.
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Адреса в Киеве, где можно получить продукты:
- Киевский городской территориальный центр социального обслуживания (ул. Котельникова, 32/11, 044 450 91 66);
- Голосеевский район (ул. Л. Толстого, 25/2, 044 235 00 40);
- Дарницкий район (ул. Вербицкого, 9-І, 044 562 47 30);
- Деснянский район (ул. Будищанская, 4, 044 533 72 51);
- Днепровский район (ул. Курнатовского, 7-А, 044 512 00 35);
- Оболонский район (ул. Озерная, 18-А, 044 414 09 41);
- Печерский район (ул. Бойчука (Киквидзе), 11-А, 066 733 07 30);
- Подольский район (ул. Братская, 15/9, 044 425 05 12);
- Святошинский район (ул. Жмеринская, 22-А, 044 405 92 75);
- Соломенский район (б-р В. Гавела, 83-А, 044 497 73 27);
- Шевченковский район (ул. Сальского, 11-А, 044 467 00 14).
В то же время 15-51 не принимает заявки на продуктовые наборы. Следует звонить по номерам, указанным выше.