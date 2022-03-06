Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг информацию о том, что украинцам разрешили не платить за коммунальные услуги, банковские кредиты и услуги мобильной связи во время войны с российскими захватчиками.

На самом деле военное положение не освобождает граждан от уплаты за коммуналку, но пеня и штрафы действительно не начисляются.

Также большинство украинских банков инициировали отсрочку уплаты по займам до июня. Но это не значит, что плата по кредитам была отменена вообще.

В то же время операторы мобильной связи значительно увеличили кредитные лимиты на разговоры и интернет и отсрочили их оплату, чтобы ни один украинец не потерял доступ к важной информации.

Смс-сообщения об угрозах отключения мобильной связи или начислении штрафов за кредиты или коммуналку из-за неуплаты не подтвердились. Поэтому в Центре противодействия дезинформации призывали доверять только проверенной информации.

Несмотря на полномасштабную войну, которую Россия развязала против Украины, отечественная банковская система остается устойчивой. Украинские банки имеют запас высоколиквидных активов, чтобы обеспечивать все безналичные счета украинцев и рассчитываться по депозитам населения.

Банки работают в обычном режиме в регионах, где ситуация спокойная. Но есть ограничения в городах, которые сейчас обстреливают.

Источник: Центр противодействия дезинформации