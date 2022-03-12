Наразі, в умовах воєнного стану українців можуть звільнити або відправити у відпустку власним коштом. Чи законно це?

– Ані в умовах мирного часу, ані в умовах воєнного стану — ніхто не має права працівників звільняти або змушувати писати заяви на звільнення чи відпустку, – говорить корпоративний юрист Віталій Дацюк.

Є підстави, передбачені законодавством. Порада працівникам: не погоджуватися писати такі заяви.

Якщо роботодавець звільняє працівника з мотивів, що “у нас воєнний стан”, і компанія не може забезпечити людину роботою та заробітною платнею, і якщо це без підстав, передбачених Кодексом законів про працю, то звільнення трактуватиметься як кримінальне правопорушення.

Відповідно до Кримінального кодексу, це стаття 172 — грубе порушення законодавства про працю.

Порада працівникам, якщо їх все-таки звільнили. Дочекайтеся, коли ситуація нормалізується. Після того вже будете скаржитись у відповідні органи.

Мобілізація

— Якщо працівника мобілізують, його не мають права звільняти, за ним зберігається середньомісячний розрахунок, йому повинні виплачувати заробітну плату. Чи буде це компенсуватися від держави — поки незрозуміло, але мало б компенсуватися, – говорить керівник консалтингової компанії UDC Юрій Балога.

Роботодавець не може змусити писати заяву на звільнення, тому що не хоче сплачувати податки, за працівника. Потрібна підстава для звільнення: за згодою сторін, за власним бажанням, або за відповідними статтями Кодексу законів про працю.

Роботодавець не має права примусово відправити працівника у відпустку власним коштом під час воєнного стану. А звільнити можна у зв’язку зі скороченням штату.

Відпустки під час воєнного стану

— У законодавстві про працю немає жодних заборон на надання щорічної оплачуваної відпустки працівнику за його заявою, – пояснює перший заступник начальника управління Держпраці у Закарпатській області Василь Грицик. – Є певні обмеження у звʼязку з Указом Президента Про введення воєнного стану в Україні.

Цим указом передбачено обмеження певних прав, які визначені Конституцією України у статтях 42, 43, 44. Але стаття 45 тут не передбачена і, в принципі, за працівниками залишається право на щорічну відпустку.

На держслужбі це питання вирішується керівником. все залежить від того, які обовʼязки покладені на того чи іншого державного службовця, має бути обовʼязкова згода.

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Якщо роботодавець не заперечує і працівник (під час воєнного стану) не виконує якусь важливу функцію, необхідну для забезпечення діяльності того чи іншого державного органу, він може піти у відпустку.

У відпустку без збереження заробітної плати працівник може піти тільки за своєю заявою.

У приватному бізнесі зараз рекомендується роботодавцям використати всі правові механізми для того, щоб зберегти за працівником його місце роботи.