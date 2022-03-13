В Украине 13 марта будут действовать новые гуманитарные маршруты для эвакуации населения. Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Прежде всего она заявила, что колонна, которая 12 марта выехала с гуманитарным грузом в Мариуполь, находится в Бердянске и движется в направлении города.

В то же время сегодня, 13 марта, эвакуация мирного населения будет проходить по следующим гуманитарным коридорам:

Киевское направление

из города Бородянка в Житомир будет отправлено 25 автобусов. Они отправятся из Песковки в Бородянку;

из села Светильня в направлении Броваров (по маршруту Светильня – Плоское – Гоголевка – Красиловка – Квитневое – Бровары);

из села Перемога в направлении Киева (Перемога – Лукьяновка – Лукаши – Корнеевка – Недра – Садовое – Березань – Борисполь – Киев);

из села Большая Дымерка в направлении Броваров.

Луганская область

из города Кременная в город Лиман (точка сбора из Бахмута);

из города Рубежное в Славянск (Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Славянск через Бахмут);

из города Попасная в Славянск (Попасная – Бахмут – Славянск);

из поселка Горское в Славянск (Горское – Лисичанск – Бахмут – Славянск);

из города Счастье в Славянск (Счастье – Новоайдар – Северодонецк – Лисичанск – Славянск).

Также Ирина Верещук добавила, что руководитель военной гражданской администрации сообщил, что в Северодонецке продолжаются обстрелы.

Но украинская сторона надеется, что они стихнут, режим прекращения огня начнет действовать и эвакуацию людей удастся начать вовремя.