В Україні 13 березня діятимуть нові гуманітарні маршрути для евакуації населення. Про це під час брифінгу повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Передовсім вона заявила, що колона, яка 12 березня виїхала з гуманітарним вантажем до Маріуполя, знаходиться в Бердянську і рухається в напрямку міста.

Водночас сьогодні, 13 березня евакуація мирного населення відбуватиметься за такими гуманітарними коридорами:

Київський напрямок

з міста Бородянка в Житомир буде відправлено 25 автобусів. Вони вирушать з Пісківки в Бородянку;

з села Світильня у напрямку Броварів (за маршрутом Світильня – Плоске – Гоголівка – Красилівка – Квітневе – Бровари);

із села Перемога у напрямку Києва (Перемога – Лук ’ янівка – Лукаші – Корніївка – Недра – Садове – Березань – Бориспіль – Київ);

янівка – Лукаші – Корніївка – Недра – Садове – Березань – Бориспіль – Київ); із села Велика Димерка у напрямку Броварів.

Луганська область

з міста Кремінна в місто Лиман (точка збору з Бахмута);

з міста Рубіжне в Слов ’ янськ (Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов ’ янськ через Бахмут);

янськ (Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов янськ через Бахмут); з міста Попасна в Слов ’ янськ (Попасна – Бахмут – Слов ’ янськ);

янськ (Попасна – Бахмут – Слов янськ); із селища Гірське в Слов ’ янськ (Гірське – Лисичанськ – Бахмут – Слов ’ янськ);

янськ (Гірське – Лисичанськ – Бахмут – Слов янськ); з міста Щастя в Слов ’ янськ (Щастя – Новоайдар – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов ’ янськ).

Також Ірина Верещук додала, що керівник військової цивільної адміністарції повідомив, що у Сєвєродонецьку наразі тривають обстріли.

Але українська сторона сподівається, що вони стихнуть, режим припинення вогню запрацює і евакуацію людей вдасться розпочати вчасно.