В Україні 13 березня діятимуть нові гуманітарні маршрути для евакуації населення. Про це під час брифінгу повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Передовсім вона заявила, що колона, яка 12 березня виїхала з гуманітарним вантажем до Маріуполя, знаходиться в Бердянську і рухається в напрямку міста.
Водночас сьогодні, 13 березня евакуація мирного населення відбуватиметься за такими гуманітарними коридорами:
Київський напрямок
- з міста Бородянка в Житомир буде відправлено 25 автобусів. Вони вирушать з Пісківки в Бородянку;
- з села Світильня у напрямку Броварів (за маршрутом Світильня – Плоске – Гоголівка – Красилівка – Квітневе – Бровари);
- із села Перемога у напрямку Києва (Перемога – Лук’янівка – Лукаші – Корніївка – Недра – Садове – Березань – Бориспіль – Київ);
- із села Велика Димерка у напрямку Броварів.
Луганська область
- з міста Кремінна в місто Лиман (точка збору з Бахмута);
- з міста Рубіжне в Слов’янськ (Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ через Бахмут);
- з міста Попасна в Слов’янськ (Попасна – Бахмут – Слов’янськ);
- із селища Гірське в Слов’янськ (Гірське – Лисичанськ – Бахмут – Слов’янськ);
- з міста Щастя в Слов’янськ (Щастя – Новоайдар – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ).
Також Ірина Верещук додала, що керівник військової цивільної адміністарції повідомив, що у Сєвєродонецьку наразі тривають обстріли.
Але українська сторона сподівається, що вони стихнуть, режим припинення вогню запрацює і евакуацію людей вдасться розпочати вчасно.