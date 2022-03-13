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Факти / Україна / Суспільство

Верещук назвала нові гуманітарні коридори, які діятимуть 13 березня

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Верещук назвала нові гуманітарні коридори, які діятимуть 13 березня

В Україні 13 березня діятимуть нові гуманітарні маршрути для евакуації населення. Про це під час брифінгу повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Передовсім вона заявила, що колона, яка 12 березня виїхала з гуманітарним вантажем до Маріуполя, знаходиться в Бердянську і рухається в напрямку міста.

Водночас сьогодні, 13 березня евакуація мирного населення відбуватиметься за такими гуманітарними коридорами:

Київський напрямок

  • з міста Бородянка в Житомир буде відправлено 25 автобусів. Вони вирушать з Пісківки в Бородянку;
  • з села Світильня у напрямку Броварів (за маршрутом Світильня – Плоске – Гоголівка – Красилівка – Квітневе – Бровари);
  • із села Перемога у напрямку Києва (Перемога – Лукянівка – Лукаші – Корніївка – Недра – Садове – Березань – Бориспіль – Київ);
  • із села Велика Димерка у напрямку Броварів.

Луганська область

  • з міста Кремінна в місто Лиман (точка збору з Бахмута);
  • з міста Рубіжне в Словянськ (Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Словянськ через Бахмут);
  • з міста Попасна в Словянськ (Попасна – Бахмут – Словянськ);
  • із селища Гірське в Словянськ (Гірське – Лисичанськ – Бахмут – Словянськ);
  • з міста Щастя в Словянськ (Щастя – Новоайдар – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Словянськ).

Також Ірина Верещук додала, що керівник військової цивільної адміністарції повідомив, що у Сєвєродонецьку наразі тривають обстріли.

Але українська сторона сподівається, що вони стихнуть, режим припинення вогню запрацює і евакуацію людей вдасться розпочати вчасно.

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