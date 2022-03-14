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Факты / Украина / Общество

За сутки украинское ПВО уничтожило четыре самолета, три вертолета и беспилотный самолет оккупанта.

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
За сутки украинское ПВО уничтожило четыре самолета, три вертолета и беспилотный самолет оккупанта.

Идут 18 сутки героического противостояния украинских военных и российских оккупантов.

За сутки силами противовоздушной обороны поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

На одном из стратегических направлений на Киевщине группа вражеских самолетов типов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонительных редутах украинских защитников.

И пока истребители Воздушных Сил вели позиционное воздушное противостояние с превосходящими силами оккупантов, противовоздушная оборона выпустила зенитные ракеты по вражеским воздушным целям.

Предварительно зафиксировано три попадания по самолетам противника. Также зенитные ракетные войска информируют о поражении трех вертолетов рашистов и одного БпЛА.

Также сегодня утром ПВО командования Север поразило еще один самолет оккупантов!

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