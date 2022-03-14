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Факти / Україна / Суспільство

За добу українське ППО знищило чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літак окупанта

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
За добу українське ППО знищило чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літак окупанта

Триває 18 доба героїчного протистояння українських військових та російських окупантів.

За добу силами Протиповітряної оборони уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат окупантів.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

На одному із стратегічних напрямків на Київщині група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 та Су-25 намагалась завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників.

І поки винищувачі Повітряних Сил вели позиційне повітряне протистояння із переважаючими силами окупантів, протиповітряна оборона випустила зенітні ракети по ворожих повітряних цілях.

Попередньо зафіксовано три влучання по літаках противника. Також зенітні ракетні війська інформують про ураження трьох вертольотів рашистів і одного БпЛА.

Також сьогодні вранці ППО командування Північ вразило ще один літак окупантів!

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