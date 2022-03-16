Мэр Мелитополя Федоров освобожден из российского плена

Мэр города Мелитополь Запорожской области Иван Федоров освобожден из российского плена.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента уже разговаривали с Федоровым.

По словам Тимошенко, мэр Мелитополя находится в безопасности и скоро вернется к исполнению своих обязанностей.

— Хотелось бы сказать одно: своих мы никогда не бросаем! — подчеркнул он.

Возвратить Ивана Федорова удалось благодаря успешной спецоперации.

Что известно о похищении Федорова:

Мэра Мелитополя Ивана Федорова российские оккупанты похитили 11 марта 2022 года. Тогда президент Владимир Зеленский сообщил, что Федорова пытали в подвале, чтобы он на видео заявил о поддержке российских захватчиков.

12 марта жители Мелитополя вышли на митинг против произвола оккупантов. Российские военные похитили координатора акций протеста Ольгу Гайсумову. 13 марта в плен попал председатель районного совета Мелитополя Сергей Прыйма. Кроме того, была попытка похищения секретаря горсовета Романа Романова.

Сразу после похищения Ивана Федорова, оккупанты назначили депутата горсовета от партии ОПЗЖ “и.о. мэра”. Однако сейчас ей грозит уголовное дело по статье госизмена.

14 марта военная администрация Запорожской области сообщила, что Ивана Федорова вывезли в оккупированный Луганск.

Его похищение квалифицировано по статье терроризм.